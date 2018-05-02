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02 Mayıs 2018 16:08

Başkan Erbenzer, husumetli aileleri barıştırdı

Burukiler Kültürel, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı M.

Başkan Erbenzer, husumetli aileleri barıştırdı

02 Mayıs 2018 16:08

Şerif Erbenzer’in girişimleri sonucu aralarında husumet bulunan Erbenzer ve Gökgözler aileleri barıştırıldı.


Van’da geçtiğimiz günlerde Erbenzer ve Gökgözler aileleri arasında kavga çıkmıştı. Kavganın büyümemesi için devreye giren Şerif Erbenzer, aileleri bir araya getirerek barıştırdı. Husumetli aileleri barıştıran Başkan Erbenzer, toplumun barış ve huzura ihtiyacı olduğunu söyledi. Yaşanan tatsız olaylardan sonra barış çağrılarına cevap veren ailelere teşekkür eden Erbenzer, barışın ve barışmanın Allah’ın bir emri olduğunu söyledi. Erbenzer, “Erbenzer ve Gökgökler aileleri arasında yaşanan olayların büyümemesi için gayret gösterdik. İki aile barışı tercih ederek sağduyulu davrandı. Allah onlardan razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.




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