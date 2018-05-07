Başkan Güler’den fuarlar değerlendirmesi

Van’da gerçekleştirilen fuarlar hakkında bir değerlendirmede bulunan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, Van’ın; fuarlar şehri olma yolunda ilerlediğini ifade etti. 2018 yılı içerisinde şu ana kadar 5 fuar gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Güler, “Geçtiğimiz günlerde Doğu Anadolu’nun en büyük ve Türkiye’nin en verimli fuarlarından birini gerçekleştirdik. Birçoğu ulusal ve uluslararası olmak üzere 121 firmanın katılım sağladığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na yaklaşık 60 bin civarında ziyaretçi geldi. Bizimle aynı tarihte Doğu ve Güneydoğu’da yapılan fuarlar vardı. Reel olarak gördük ki bizim fuarımız hepsinden daha verimli geçti ve gün geçtikçe de büyüyerek devam edecek” dedi.

Hedeflerinin Van’da gerçekleştirilen tüm fuarları önce ulusal arenaya ardından da uluslar arası arenaya taşımak olduğunun altını çizen Güler, “2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz fuarlarla artık Allah’a şükür Van, fuarlar şehir oldu diyebiliriz. Bundan sonrasında da çıtayı yükselterek Van’ı özellikle fuarcılık anlamında daha üst sekmene taşımamız ve uluslararası fuarlar gerçekleştirmemiz gerekir. Bu minvalde de yol alıyoruz. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz iki fuarımız uluslararası statüde gerçekleşti. Yine geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge ve İnovasyon Fuarı, uluslararası bir fuardı. Urumiye Üniversitesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ortaklaşa hareket ettiği ve bizim de organizasyonunu yaptığımız bir fuardı. Aynı zamanda bu fuar, işçi ve işverenin buluşturduğu bir platformdu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu fuarlar, aynı zamanda ekonomiye katkı ve şehrin tanıtımı anlamında da büyük bir önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Artık fuar denince akla Van’ın geldiğini dile getiren Güler, “Bizden çok daha büyük illerde yılda 2 ya da 3 fuar yapılırken biz 5’inci fuarı geride bıraktık ve inşallah 10 fuar ile bu yılı kapatacağız. Bu çok büyük bir başarı ve çok güzel bir duygu. Fuarlarımızın hepsi de çok şükür verimli geçiyor. Fuarları artık uluslararasına taşımamız gerekiyor. Bu noktada herkese görevler düşüyor. Herkesin üzerine düşeni yapması halinde Van’ı uluslararası bir fuar merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.

2019 yılında 12 fuar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fuarlar bir kültürdür. Yaptığımız sektör fuarlarında genel kanı olarak aşırı bir ziyaretçinin gelmesi beklenilir, ama bizim istediğimiz verimli ziyaretçilerin gelmesidir. Bunun dışında ilgisiz insanların gelmesi fuarları büyütmüyor ve aslında fuarı verimsiz kılıyor. Biz insanların sadece meraktan dolayı fuarlara gelmesini istemiyoruz. Bu minvalde de bir kültür oluştu. Herkes artık kendi branşı ile alakalı fuarı ziyaret ediyor. Bunu da bu seneki fuarlarımızda gördük. Demek ki herkes kendi branşı ile daha çok ilgili. Bizim de istediğimiz buydu. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Allah izin verirse 2019 yılında farklı bir iki tane daha fuar eklemeyi düşünüyoruz. Böylece ayda bir defaya denk gelecek şekilde yılda 12 fuarla Van’ı merkez haline getireceğiz.”