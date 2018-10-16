Başkan İlhan: “Gürpınar'daki asırlık değirmenler çalıştırılmalıdır”

Bu hafta Gürpınar ilçesi Aşağıkaymaz ve Değirmendüzü mahallelerini ziyaret eden Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ve beraberindeki partililer, mahallelilerle sorun ve sıkıntıları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Özay İlhan, özellikle Selçuklular ve Osmanlılardan günümüze kadar gerek yurt içi, gerek yurt dışına organik un ve bulgur üreten su değirmenlerinin sit alanı olarak ilan edildiğini belirtti. Gürpınar'daki asırlık değirmenlerin çalıştırılması gerektiğini ifade eden İlhan, “Sit alanı ilan edilen alanın istimlak edilerek hak sahiplerinin 15 yıldır süren maddi mağduriyetleri giderilmeli, bu alan kültürel dokusuna uygun şekilde restore edilerek yeniden bölgede organik ve yerli buğday yetiştiriciliği teşvik edilmelidir. Değirmenlerden geçen su, 200 metre sonra içme suyu ve sulama suyu olarak değerlendirilebilir” dedi.