Başkan İlhan’dan Kaymakam Dündar’a ziyaret

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ve Çaldıran İlçe Başkanı Alattin Avcı, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar’ı makamında ziyaret etti.

Başkan İlhan ve Avcı, Kaymakam Dündar’a Çaldıran’da göreve başlaması dolayısıyla ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek, ilçenin durumu hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Kaymakam Dündar ise, bölgeye yabancı olmadığını belirterek, Çaldıran’a faydalı olmak için elinden geleni yapmaya çalışacağını ifade etti.

Kaymakam Dündar, Saadet Partisi heyetinin ziyaretinden dolayı memnuniyetini de dile getirdi.