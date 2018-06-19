Başkan İnci’den İnce’ye ince ayar

Dernekte bir açıklamada bulunan Gör-Bil Derneği Van Şube Başkanı Osman İnci, Ortadoğu’da kopan tufanları; Filistin’de, Arakan’da, Suriye’de, Afganistan’da ve Irak’ta neler olduğunun farkında olduklarını ifade ederek, “Biz de kendimizi bu seviyeye düşürmemek için düşünmemiz gerekiyor. Sorun parti değil, seçim değil. Sorun olan vatanımız. Bizim için vatanımıza sahip çıkan önemlidir. Arkadaşlar çıkmış biri yıkıyor, biri yakıyor, biri satıyor, biri iptal ediyor, biri özgürlükten bahsediyor. Ben Türkiye’den özgür bir yeri göremiyorum. Ama başka özgürlükten bahsediyorlarsa onu bilemem” dedi.

“Cehalet zamanı değil”

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ekonomiyi konuşmak için herhangi bir televizyon kanalına davet ettiğini hatırlatarak, “Ben bir vatandaş olarak hazırım. Muharrem Bey gelsin, hangi kanalda istiyorsa oturalım ekonomiyi onunla tartışayım. Ben emekli bir insanım. Sigorta hastanelerindeki kuyrukları unutmadık. Doktora gidiyorduk. Doktor, ‘yazıhaneme gel konuşuruz’ diyordu. Yazıhaneye gidiyoruz, bir miktar para ödüyoruz. Gel hastaneye bu tahlilleri yazdır. İlaç yazıyor, saatlerce ilaçları bekliyoruz, sıra geliyor ilaç yok. Biz bu şartlarla yaşadık. Üç ay boyunca maaş alamıyorduk. Artık bakkallar bize borç vermiyorlardı. Çoluk çocuğumuzu besleyemiyorduk. İnce; öğretmendir, ben de santral memuruyum. Gelsin ekonomiyi de Türkiye’nin gidişatını da tartışalım. Herhalde o dersleri, o okumamıştır. Ben ona o dersleri veririm. Muharrem Bey atıyor, Kemal Bey tutuyor. Bazı bilinçsiz insanlarımız da onları alkışlıyor. Cehalet zamanı değil. Bilinçsizlik zamanı değil artık” şeklinde konuştu.