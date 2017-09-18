Başkan Karael: “Ahi Evran’ın prensiplerini uygulayalım”

Ahilik Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan İdris Karael, yıllardır bir esnaf geleneği olarak nesilden nesile aktarılan Ahilik ruhunu yaşatmak zorunda olduklarını belirtti. Ahi Evran’ın hayatından örnekler veren Karael, "Besmele ile açılır dükkânımız, Ahi Evran’dır pirimiz, üstadımız. Ahi Evran, esnaf ve sanatkârların piri, ustasıdır. 1200’lü yıllarda İran’ın Hoy şehrinden ailesi ile birlikte Kayseri’ye gelmiş ve dericilik (Debbağlık) işi ile uğraşmıştır. Esnaflara mesleki eğitim, kalite, tüketicinin korunması, standart meslek disiplini uygulaması, Şed Kuşanma Törenleri ile ustalık, kalfalık belgesinin alınmasını bir zorunluluk olduğuna vurgu yaparak; ustalık belgesine sahip olunmadan gelişi güzel iş yerinin açılamaz olduğunu öğretmiştir. Orta sandıklarının kurulması, şimdiki esnaf kefalet kooperatiflerinin konumu ve ayrıca (Esnaf Yardımlaşma Fonu) çok önem vermiştir. Sanat ve ticaretin gelişmesinde çok emeği geçen Ahi Evran, sadece bir sanat ustası değil aynı zamanda Allah dostuydu. Osmanlı Devletinin kuruluşunda da görevler almıştır. Kadınların ticari alanda sorumluluk almalarına katkı sunmuştur. İlk defa Ahi Evran’ın hanımı Fatma Bacı da kadınlar kolunu örgütleyerek ‘Kadınlar Çarşısı’nı açmıştır" dedi.

"Ölçüde, tartıda hata yapılmamalı"

Karael, “Ahi Evran’ı geri getiremeyiz ama prensiplerini gelecek nesillere aktarmalıyız” diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Kulağımıza küpe olacak ve her zaman hatırlamamız ve bunlardan ders çıkarmamız gereken Ahi Evran’ın unutmamamız gereken çok önemli söyleşi, sözleri vardır. ‘Eli, kapısı, sofrası, açık olacak, gözü, dili ve beli kapalı olacak’ diyerek öğütler vermiştir. Buruk da olsa ekonomik sıkıntılarla ayakta durmak için yaşam mücadelesi veren ve dükkânını açık tutmak için kredi bulmak ve borcunu ödemek için olmadık sıkıntılara göğüs geren; daha çok çalışarak, sosyal barışın öncüsü olan ve devletine yük olmadan vergi veren, primini yatıran, yatırım yapan, istihdam sağlayan esnaf ve sanatkârlarımızın ve bunların yanında çalışan usta, kalfa, çırakların ve tüm çalışanların Ahilik Haftasını kutlarım. 2017 yılının Ahisi seçilen ustamız ve bu yıl odamız üyelerinin yanında çalışan ve Ahilik değerlendirme kurulunca 2017 yılının birincisi seçilen kalfamızı Fatih Öngel, yine aynı kurulca 2017 yılında seçilen birinci çırağımızı Emrah Güler’i tebrik ederim. Ahilik Haftasının tüm Van esnaf ve sanatkârımıza hayırlı, uğurlu ve bereketli kazançlar getirmesini temenni ederim.”