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13 Temmuz 2017 11:24

Başkan Karael’den ‘15 Temmuz’ mesajı

Van Demirciler, Tornacılar, Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Karael’den ‘15 Temmuz’ mesajı

13 Temmuz 2017 11:24


Başkan Karael, yayınladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ terör örgütü tarafından yapılan darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi. Karael, “Hain darbe kalkışmasının unutulmaması ve unutturulmaması, gelecek nesillere aktarılması konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın himayeleri ile ülkemiz genelinde tek vücut olduk. Ülkemizde olduğu gibi Van’da da 15 Temmuz şehitleri anısına şehitlikler ziyaret edilerek, mevlit programları düzenlendi. Anmaya çalıştığımız 15 Temmuz 2016 yılı darbe kalkışmasının birinci yıldönümünü idrak edeceğimiz bugünlerin hafızalarda silinmemesi için tüm Türkiye olarak kurum kuruluşlar ve vatandaşlar olarak büyük bir çaba gösteriyoruz. Darbenin yaşandığı andan itibaren nereden geldiğini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir özel televizyon kanalı aracılığı ile ‘tüm vatandaşlarımı meydanlara, havaalanlarına davet ediyorum’ talimatı ile demokrasi, vatan, bayrak, ezan, devlet ve milli birlik beraberlik dedik ve tüm Türkiye’de olduğu gibi Van halkı da çağrı üzerine 27 gün boyunca şehrin meydanlarında ve alanlarında dik bir duruş sergileyip demokrasimizi sahiplenme gibi kutsal bir nöbet tutmaya başladık. Meydanlara koştuk, seçilmiş Cumhurbaşkanımız, parlamentomuza, siyasi iradeye, ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarına sahip çıkmak için kimimiz şehit, kimimiz gazi olmayı, ölmeyi göze aldık. Nitekim bu hain kalkışma seçilmiş meşru bir hükümete karşı girişilen bir darbe provasıydı. O gün herkes ülkesine, geleceğine ve demokrasiye sahip çıktı. Bugünde Van Demirciler, Tornacılar, Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Van esnaf ve sanatkârları olarak 15 Temmuz demokrasi zaferinin yıldönümünde aziz milletimizle birlikte tüm etkinlikler içerisinde yerimizi alacağız ve etkinliklere katılarak destek vereceğiz. Aziz milletimizle vatandaşlarla esnaf ve sanatkârlarımızla 15 Temmuz 2017 Pazar akşamı Beşyol Meydanı’nda demokrasi nöbetinde olacağız” dedi.


2016 yılının 15 Temmuz akşamında yapılan hain darbe girişiminin ülkemizde temeli sağlam olan ekonomik tedbirler sonucu büyük zararlara uğramadan kısa sürede atlatıldığını dile getiren Karael, “Şimdi birlik, bütünlük ve beraber olma günüdür. Dünden daha çok bugün yaraları sarma zamanıdır. Bir daha bu tür hain terör, darbe ve tuzakların, kalkışmaların yaşanmaması için Türkiye olarak uyanık ve tedbirli olmalıyız. Darbeler insan hayatını zorlaştıran ve olumsuz etkileyen bir gerçektir. Darbe ve kalkışma asla kabul edilmez. Bu tür girişimlerin geçmişteki örnekleri de göz önündeyken, ülkemizin geleceğine hiçbir faydası olmamıştır ve olmayacağı da kesindir. Ülkemizde yaşayan tüm toplum katmanları; vatanına, devletine, bayrağına, geleceğine milli birlik ve beraberliğine, demokrasiye, parlamenter rejime sahip çıktığını ve çıkabileceğini gösterdi. Adı darbe olsun, kalkışma veya hain terör olsun, bu tür girişimler istesek veya istemesek de ekonomimizi ve ticari hayatımızı olumsuz etkiler. Gelecek ve genç nesillere bunu anlatmamız ve hatırlatmamız elzemdir. 15 Temmuz 2016 hain darbeyi ve kalkışmayı unutmayacağız ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.




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