Başkan Karael’e plaket

VESOB yerleşke binasında Van Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği’nin eylül ayı başkanlar kurulu toplantısı yapıldı. Birliğe bağlı 19 mesleki oda başkanının katılımı ile gerçekleşen toplantıda, Ahilik Haftası etkinlikleri ile esnaf ve sanatkârları ilgilendiren konular ve sorunlar görüşüldü. Daha Sonra meslek oda başkanları kendi temsil ettikleri esnaf ve sanatkârların karşılaştıkları sorunların çözümü noktasındaki konuları gündeme getirdiler.

Toplantıda, Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı Yönetim Kurulunca, mesleki oda başkanlarına hizmetlerinden ötürü takdir ve teşekkür plaketi verildi. İlk plaket Van Esnaf ve Sanatkârlar Ahilik Vakfı Şube Başkanlığı da yapan Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârları Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael’e Birlik Başkanı Muhittin Aydemir tarafından verildi. Burada konuşan Muhittin Aydemir, Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı İdris Karael’in oda başkanı olarak birikimi, duruşu, tecrübesi, yol göstericiliği ve yeteneğiyle değerli bir büyükleri olduğunu söyledi. Aydemir, “Ondan çok şeyler öğrendim, her zaman birliğimizle ahenk ve beraberlik içerisinde çalıştık. Bu nedenle yönetim kurulumuzca bu takdir ve teşekkür plaketi verilmesini kararlaştırdık. Kendisinden esnaf ve sanatkârlarımıza, ilimize bundan sonra başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum” dedi.

İdris Karael ise, yıllardır esnaf ve sanatkârlara ve kente hizmet ettiğini belirterek, “Şahsıma bu vesile ile onlarca plaket ve hizmet teşekkürü ve takdir belgesi verilmişti. Ancak bugün verilen plaketin çok anlamlı olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü bugün Ahilik Haftası olması nedeniyle bu onurlu sevinçli günde odamız esnaf ve sanatkarlarımızın yanında çalışan ve Vali Alipaşa Mesleki Eğitim Okulunda öğrenim gören kalfamız ve çırak öğrencimiz yılın birincileri seçilmiş olup, takdir plaketi ile ödüllendirilmiş olmaları, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi tarafından kalfamız ve çırağımıza kutlama mesajları gönderilmiş olması da ayrıca bir onur vesilesi olmuştur. Bu mutluluklar vesilesi olan günde şahsıma tevdi edilen bu plaketten dolayı başta VESOB Başkanı Sayın Muhittin Aydemir ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.