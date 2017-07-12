Başkan Koç’tan korsan kuaför salonlarına denetim

Yaklaşık bir aydır korsan işletmelere karşı denetimler yaptıklarını ifade eden Başkan Koç, “Denetimlerimiz sırasında odaya kayıtlı üyelerin eksiklerini de kontrol ediyoruz. Denetimlerimizi belediyelerce kurulmuş olan komisyon tarafından gerçekleştiriyoruz. 15 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edecek olan denetimlerimizde, komisyon tarafından kayıtsız esnafa tutanak tutulup eksiklerin giderilmesi için 7 iş günü süre veriliyor. Aksi taktirde iş yerlerine yüklü miktarda ceza ve kapatma verilecektir. Van Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası olarak odamıza kayıtlı esnaf ve sanatkar kardeşlerimizin hak ve hukuklarını korumakla mükellefiz” dedi.

Van’da kayıt dışı korsan esnafa yönelik denetimlerin bundan sonra da süreceğini dile getiren Koç, “Bizlere büyük destek veren Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Sabahattin Ergenç ve Daire Başkanı Halis Barut başta olmak üzere İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyeleri ile kurulan komisyon ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.