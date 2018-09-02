Başkan Özgökçe engellilerle yüzdü

Dr. Fevzi Özgökçe, Mollakasım Mahallesi’nde bulunan mavi bayraklı halk plajda engelli vatandaşlarla birlikte yüzdü.

Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Mollakasım Mahallesi’nde hayata geçirilen mavi bayraklı halk plajında, kentteki engelliler için bir program düzenlendi. Program kapsamında mavi bayraklı plajla tanışan yaklaşık 100 kişilik engelli grup, Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe ile birlikte doyasıya yüzdü.

Düzenlenen programla ilgili açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van halkının Van Gölü’nden yeterince istifade ederken, engelli bireylerin istifade edemediğini ve bu nedenle bir program organize ettiklerini belirtti. Başkan Özgökçe, “Halkımız bu güzel denizden yüzerek istifade ediyor. Bizlerde bugün engelli kardeşlerimizle mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajımızda birlikte yüzelim dedik. Kardeşlerimizle birlikte dolu dolu bir gün geçirdik. Başta görme engelli, bedensel ve işitme engelli dernek başkanlarımız ve üyeleriyle birlikte halk plajımıza geldik. Kardeşlerimiz kendi tekerlekli sandalyeleriyle engelli rampalarından inerek Van Gölü’ne ulaştı. Burada Van Denizi’ne herkesin rahatlıkla ulaşabildiğini gösterdik. Bizlerde bunu fırsat bilip kardeşlerimizle birlikte yüzdük” dedi.

Van Gölü’nün temiz olduğunu göstermek amacıyla engelli vatandaşlarla Mollakasım Halk Plajı’na geldiklerini ifade eden Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Engelli kardeşlerimizle Van Denizi’nin mavi bayraklı plajının ne kadar temiz olduğunu bütün insanlığa göstermek için buradayız. Nasip olursa gün batımını dünyanın en güzel yerlerinde, Süphan Dağı’nın eteklerinde batarken izleyeceğiz. Sizler Van’a gelirken birçok sebebiniz olacaktır. Birincisi çok güzel yüzülebilecek alanlarımız, mavi bayraklı plajımız var. İkincisi ise buraya gelindiği zaman dinlenilecek, eğlenilecek, ailece oturup dinlenilecek alanları göreceklerdir.”

Van Bedensel Engelli Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanefi Baykara ise, engelli vatandaşları sürekli mavi bayraklı halk plajına gelmek istediğini, ancak ulaşım konusunda sıkıntı yaşandığını belirterek, “Tuşba Belediyesi Başkanı haber verilirse bu tür etkinliklere katkı sağlayacaklarını söylediler. 100 kişilik engelli grubuyla bir öğle yemeği organize edildi ve ardından buraya gelindi ve belediye başkanımızla denize girdik” diye konuştu.

Mavi bayraklı halk plajına ilk kez geldiğini söyleyen engelli vatandaşlar da, programı organize eden Tuşba Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.