Başkan Özgökçe mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, göreve geldiği günden itibaren başlattığı mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ederek, haftanın 7 günü halkla iç içe olmayı sürdürüyor.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, seçildiği günden itibaren her hafta şehir merkezinden uzak bir mahalleyi ziyaret etme geleneğini 4 yıldır aralıksız sürdürüyor. Bugün de Tuşba ilçesinin şehir merkezinden uzak en büyük mahallelerinden biri olan Ermişler Mahallesi'ni ziyaret etti. AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Ermişler Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Özgökçe, okul idarecileri, öğretmenler ve velilerle de görüşme yaparak, talep ve dileklerini dinledi. Akabinde Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çevre bilincinin geliştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması amacıyla Ermişler İlk ve Ortaokulundaki öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik verilen ‘Sıfır Atık', ‘Geri Dönüşüm', ‘Erozyonla Mücadele' başlıklarındaki çevre eğitimleri seminerini bizzat sundu.

Daha sonra Ermişler Mahalle Muhtarı Abdulvahap Erdoğanlı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özgökçe, güzel bir sohbet ortamında halkın dilek, görüş ve önerilerini dinledi. Bir süre beraberindekilerle birlikte mahalleyi dolaşarak ilçe belediyesini ilgilendiren çalışmaları yerinde görerek inceleyen Başkan Özgökçe, bütün mahallelere ayırım yapmaksızın eşit oranda hizmet götürdüklerini ifade etti. Başkan Özgökçe, “Artık vatandaşlarımız hizmete değil, hizmet vatandaşlarımızın ayağına gidiyor. Yaklaşık 4 yıldır en ücra mahallemizin en ücra sokağına bizzat giderek eksikleri yerinde tespit ederek hizmet planlamamızı ona göre yapıyoruz” dedi.

Seçildiği günden bugüne kadar ilçede yapılan hizmetler hakkında da bilgiler veren Başkan Özgökçe, 2014 yerel seçimlerinde halka verdikleri tüm vaatleri yerine getirmenin huzuru içerisinde olduğunu dile getirdi. Daha önce mahalleyi direk Erciş yoluna bağlayan kestirme yol taleplerini yerine getirdiği için Ermişler Mahallesi sakinlerinin hayır dualarını da alan Başkan Özgökçe, “Birçok alanda sürdürdüğümüz çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık, az bir kısmı kaldı ve onlarda devam ediyor. Yaklaşık 4 yıldır meclis üyelerimiz ile birlikte biten ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceliyoruz. İlçe başkanımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı buluyoruz. Gezilerimiz esnasında vatandaşlarımızın yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ve bizlere olan güvenlerini de görmüş oluyoruz. Halkımıza ne kadar hizmet götürürsek, halkımız da bunun karşılığını en iyi şekilde veriyor, bunları da sözleriyle ifade ediyorlar. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini şimdiye kadar hamdolsun boşa çıkartmadık, bundan sonra da çıkartmayacağız. Daha önce köy için planlanan kilit parke taşı çalışmalarını, çekilmesini bekledikleri içme suyundan sonra yapılmasını bizzat talep eden mahalleliler, köyde bir gölet ihtiyacı olduğunu ve bunun için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünde talep ettiklerini dile getirdiler. Kırsal mahallelere Tuşba Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerimiz artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.