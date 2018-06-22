Başkan Özgökçe personeliyle bayramlaştı

Dr. Fevzi Özgökçe, Ramazan Bayram tatilinin bitmesinin ardından personeliyle bayramlaştı.

Başkan Özgökçe, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından sabah saatlerinde başlayan mesai ile birlikte personeliyle topluca bayramlaştı. Belediye meclis salonunda düzenlenen bayramlaşma programına Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’nin yanı sıra başkan yardımcıları Necati Yertürk, Hasan Handil ve Necla Orbayı, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ile tüm personel katıldı. Personelin bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Özgökçe, “Cenab-ı Allah sağlıkla, sıhhatle ve huzur içerisinde daha nice bayramları bize, Tuşba’mıza ve Van’ımıza, ülkemize ve tüm insanlığa nasip etsin” dileklerinde bulundu.

“Tuşba’da dolu dolu bir Ramazan geçirdik”

Tuşba’da Ramazan ayını dolu dolu yaşadıklarını ifade eden Başkan Özgökçe, “Tuşba Belediyesi olarak gerek yapmış olduğumuz sosyal yardımlar gerekse de ‘Şehr-i Tuşba’da Şehr-i Ramazan Kardeşlik Sofrası’na Van Valimiz Murat Zorluoğlu, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra çok sayıda milletvekili, milletvekili adayı, bürokrat ve binlerce vatandaşımızı Tuşba’da huzur ve mutluluk içinde ağırladık. Biz bu iftar programlarında gördük ki halkımızın talepleri doğrultusunda en mükemmelini yapıyoruz. Çok güzel ve hayırlı işler gerçekleştiriyoruz. Bu güzel işlerin halkımız tarafından görülmesi onlar tarafından takdir edilmesi bizleri mutlu ve bahtiyar etti” dedi.

“40 yıllık hizmeti 4 yıla sığdırdık”

Benzer bütçeye sahip belediyelerin 40 yılda ancak yapacağı işleri başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanı ile 4 yılda yaptıklarının altını çizen Başkan Özgökçe, “Rabbime hamdolsun bütün bu mega projeler başta olmak üzere rutin tüm çalışmalarımızı hepimizin desteğiyle sadece dört yılda yaptık. Bunları gecemizi gündüzümüze katarak yaptık. Biz kendimizin tabiri caizse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bu memlekete feda ederek geceli gündüzlü çalıştık. Bu aziz millete, bu kadirşinas vefalı halk da 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi topa, tüfeğe, uçağa, helikoptere ve tanka karşı sadece bayraklarla karşı durduğu gibi durarak içteki ve dıştaki tüm şer güçlerini bertaraf etmesini bilir” şeklinde konuştu.

Başkan Özgökçe, İskele 15 Temmuz Şahitler Parkı ve devamı niteliğinde olan ve yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda olacak olan ikinci etabın, İskele Sahil Yolu, Van Evleri, Nizami Futbol Sahası, Mavi Bayraklı Halk Plajı, Soner İdil Spor Kompleksi ve Parkı, Selahaddin Eyyübi Parkı ile diğer parklar gibi hizmetlerin başta Van’da olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesinde örnek gösterilecek çalışmalar olduğunu kaydetti. Van halkının 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın yapılmadan önceki halini de çok iyi bildiğinin altını çizen Başkan Özgökçe, “İskele’ye bugüne kadar sadece Tuşba Belediyesi, yani sizler el attınız. Burayı çöplükten hep birlikte Allah’ın izniyle yaşanır bir hale getirdik. Tabi bunlar kolay olmuyor. Bir tek gaye ve amacı bu aziz halka hizmet etmek olan siz kardeşlerimizle daha çok güzel hizmetler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Özgökçe, personeli ile de bir aile olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Biz büyük bir aileyiz ve birbirimize verdiğimiz destek ile bu güzel çalışmaları aşkla ve şevkle yaptık. Daha güzel çalışmalar için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte gösteriyoruz. Bir ay boyunca hep birlikte bolluk, bereket dolu bir Ramazan ayını geçirdik. Bayramlar berekettir, huzurdur, mutluluktur, küskünlüklerin yerini barışa bıraktığı, kırgınlıkların yerini kardeşliğe bıraktığı, başta akrabaların, büyüklerin, komşuların ve mesai arkadaşlarının ziyaret edildiği özel günlerdir bayramlar.”

Yapılan konuşmaların ardında Başkan Özgökçe, tüm personeliyle tek tek tokalaşarak bayramını tebrik etti.