Başkan Özgökçe, yılın ilk hacı adaylarını uğurladı

Dr. Fevzi Özgökçe, kentten bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden ilk hacı adayı kafilesini yolcu etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, gece yarısı Van Ferit Melen Havalimanında Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Müdiresi Gül Ebinç, Van İl Müftülüğü yetkilileri ile yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama töreninde hacı adaylarına tek tek ‘hayırlı yolculuk’ dileyen Başkan Özgökçe, Türkiye’nin 15 Temmuz gibi ağır darbe girişimleri ve ihanetler yaşadığını belirterek, “Çok şükür devletimiz ve milletimiz bütün bu musibetlerin üstesinden el ele geliyor. Bu kadar badirenin atlatılması, ancak sizlerin mübarek beldelerde yapacağınız külli dualarıyla mümkün olacaktır. İçten ve dıştan şer odaklarına ve yedi düvele karşı, hainlere ve satılmışlara karşı en büyük gücümüz iman dolu kalplerin duasıdır. İnşallah bugüne kadar tüm hacılarımızın yaptığı gibi, mübarek topraklarda ve Mekke-i Mükerreme’de, Kabe’de ve Medine-i Münevvere’de dualarınızla aziz vatanımıza, kahraman milletimize kalbi ve ruhi dualar edeceksiniz, kol kanat gereceksiniz. Allah bu mübarek yolculuğunuzu hayırlı, uğurlu ve bereketli eylesin, dualarınızı dergahı izzetinde kabul buyursun” dedi.

Hacı adaylarını kutsal topraklara gittikleri zaman özellikle kendi ve yakınları için yaptıkları duaya zor dönemlerden geçen cennet memleketimize, ümmeti Muhammed’e (Sav), tüm mazlumların umudu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hususi dua yapmalarını isteyen Başkan Özgökçe, “Tüm dünyanın durumunu herkes görüyor, dünyanın her tarafı adeta kan ağlıyor. Özellikle diyarı İslam olan Mısır’da, Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da zulme uğrayan müminlere lütfen kalben ve ruhen dua edelim. O beldeler duaların kabul olduğu mekanlardır. Bizden selam götürün Allah’ın Resulüne, Fahri Kainat’a, inşallah sağ ve salim döner, hayatınızın bundan sonraki kısmında hacı olarak vatana, millete ve devlete kadim hizmetlerde bulunmayı Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Hakkınızı helal ediniz. Hepinize kalben ve ruhen hayırlı yolculuklar dilleriz” ifadelerini kullandı.

Vakit vakit duygu dolu anların yaşandığı uğurlamada, Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından hacı adayları için özel olarak hazırlanan çeşitli hediyeler takdim edildi.