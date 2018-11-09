Başkan Özgökçe'den ‘10 Kasım' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özgökçe, yayınladığı mesajda; Gazi Mustafa Kemal'i ebediyete irtihalinin 80. yıldönümünde saygıyla yad ettiklerini ifade ederek, “Kurtuluş mücadelesinde Başkomutan Mustafa Kemal, askeri başarıları ve dehası, demokratik siyaset anlayışı, millet merkezli kalkınma vizyonu ve üstün öngörü yeteneğiyle dünya tarihine saygın bir lider olarak ismini yazdırmıştır. Biz yerel yöneticilerin bir görevi de Atatürk'ün gençlere emanet ettiği ve ‘Büyük mirasım' dediği cumhuriyeti geleceğe güvenle, demokrasi, eğitim, ekonomi, sosyal ve kültürel olarak güçlenmiş olarak teslim etmektir” dedi.

Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti'nin; birlik, beraberlik ve bütünlük içinde sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacağını da dile getiren Başkan Özgökçe, “Askeri yetenekleri ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının en önemli liderlerinden olan Atatürk; tarihe, insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş bir önderdir. Milletçe, Türkiye Cumhuriyeti'ni modern dünyanın güçlü bir devleti olarak Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmanın azim ve kararlılığını yüreğimizde taşıyoruz. Bu duygularla vefatının 80. yıldönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.