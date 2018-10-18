Başkan Özgökçe'den ‘19 Ekim Muhtarlar Günü' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç Dr. Fevzi Özgökçe, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu söyleyen Başkan Özgökçe, demokrasi zincirinin ilk halkası olan ve vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapının muhtarlıklar olduğu belirtti. Muhtarların seçimle işbaşına gelen halkın temsilcileri olduğunu da dile getiren Başkan Özgökçe, “Toplumun sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayan muhtarlık müessesesi, çok yönlü bir kurumdur. Muhtarlarımızın, kendi sorumluluklarının yanı sıra sosyal açıdan da sahip oldukları önemli görevleri vardır. Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eder ve devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisidir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir” ifadelerini kullandı.

Yakın mesai arkadaşları olarak gördükleri muhtarların, fedakarca görevlerini yerine getiren ve o bölgedeki gören gözleri, işiten kulakları olduğunu dile getiren Özgökçe, sorumluluk bölgelerindeki maddi bakımdan ihtiyaç sahibi insanların her sorununun vaktinde karşılanmasında da etkin rol oynadığının altını çizdi. Başkan Özgökçe, “Muhtarlarımız, aziz milletimizin birinci derecede temsilcileridir. Mahalli idarelerin yapıtaşı olan muhtarlarımız, yerel yönetimin hamisidirler. Bizler mahalli idareciler olarak sürekli muhtarlarımızla karşılıklı istişare ve fikir alışverişinde bulunarak şehrimizin ve mahallelerimizin tüm problemlerine mümkün mertebe çare üretiyoruz” dedi.

Muhtarlar ile belediye arasındaki koordinenin ve iletişimin güçlendirilmesi amacıyla AK Parti hükümeti tarafından belediyeler bünyesinde muhtarlık işleri müdürlüğü ile büyükşehir belediyelerinde daire başkanlığı kurulduğunu da hatırlatan Başkan Özgökçe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Muhtarlarımızın dilek, temenni, şikayet ve önerilerini ilgili birimlere en kısa sürede ulaştırmak amacıyla Tuşba Belediyesi olarak bizler de muhtarlık işleri müdürlüğümüzü kurduk. Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi ve mahalle muhtarların etkinlik ve işlevlerini artırarak taleplerinin sonuçlandırılması amacıyla kurduğumuz müdürlüğümüz, taleplerin verimli ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasında önemli görev üstlenmektedir. Halkımıza hizmet noktasında ilçemizdeki mahalle muhtarlarımızla diyalogumuzu sürdürmekteyiz. Gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın bu güzel gününü tebrik ediyor, mahalli idarelerimizin gözbebeği olan muhtarlarımızı sevgi ve muhabbetle selamlıyor, görevlerinde üstün başarılar diliyoruz.”