Başkan Özgökçe'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özgökçe, yayımladığı mesajda; 29 Ekim 1923 günü temelleri atılan cumhuriyetin 95. yıldönümünü büyük bir coşku ve heyecan içinde kutladıklarını söyledi. Cumhuriyetin, o dönemde zahiren maddi olarak her şeyini kaybetmiş olan bir milletin küllerinden yeniden doğmak ve bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zafer olduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 hedefine varmak için yerel yönetimler olarak yönettiğimiz Tuşba ilçesinin daha yaşanır hale getirilmesi ve ilçe halkının, huzur, sağlık, emniyet, mutluluk, maddi ve manevi büyüme ve gelişmeyle birlikte hayat standartlarını yükseltmek amacıyla ve gayretiyle tüm sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü çabayı gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Yarınların sorumluluğunu taşıyan ve karşılarına çıkabilecek her sorunun üstesinden gelebilecek ölçüde liyakatli, sadakatli, nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar yetiştirmemiz gerekmektedir. Hepimiz bu aziz ve müstesna cennet vatan için bütün benliğimizle insanlık ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya ve üretmeye devam etmeliyiz. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensubu hainlerin uçaklarına, tanklarına, helikopterlerine ve silahlarına göğsünü siper ederek hürriyetine, milli iradesine, ezanına, hükümetine, devletine ve bayrağına sahip çıkan kadirşinas ve vefalı halkımızın cumhuriyetine ne kadar bağlı ve sadık olduğunun en önemli göstergesidir. 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya aynı zamanda yeni işgal girişimlerine karşı da, İstiklal Harbi'ndeki kararlılıkla mücadele edildiğini göstermiştir. Tüm terör örgütleri ve onları kullananlar gördüler ki Türkiye üzerinde oynanan tüm oyunlar beyhudedir. Dünya lideri olma adayı olan Türkiye'yi hiçbir şekilde engelleyemeyeceklerdir” dedi.

Gerek küresel ve gerekse de bölgesel tüm iç dış tehditler ve oynanan oyunlara karşı her kesimin hüşyar olması gerektiğini belirten Başkan Özgökçe, “Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kast eden hiçbir saldırı başarılı olamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle daha müreffeh ve emniyetli geleceğimiz ve dünya lideri Türkiye için çaba sarf etmeyi kendisine şiar edinmiş vefalı ve kadirşinas halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.