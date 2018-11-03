Başkan Özgökçe'den Birlik Vakfı'na ziyaret

Dr. Fevzi Özgökçe, Birlik Vakfı Van Şube Başkanı Rasim Aslan ile yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve hanım komisyonlarını ziyaret etti.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 2014 yılından beri sivil toplum örgütlerine, oda başkanları ve kanaat önderlerine yönelik periyodik olarak düzenlediği ziyaretlerine Birlik Vakfı ile devam etti. Birlik Vakfı'nın Şerefiye Mahallesi'nde bulunan hizmet binasında Vakıf Başkanı Rasim Aslan'ı ve yönetimini ziyaret eden Başkan Özgökçe, Tuşba Belediyesi'nin 4,5 yılda kıt imkanlar ile Van'da yapmış olduğu mega projeleri ve yapacağı hizmetleri anlattı. Yerel yöneticiler olarak sivil toplum kuruluşları ve hemşehrileri ile birlikte Van'ın ve Tuşba'nın gelişmesi için var güçleriyle birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını kaydeden Başkan Özgökçe, sivil toplum kuruluşlarını da toplumun sesi olarak gördüklerini ifade ederek, “Tuşba Belediyesi olarak ilçemizin ve şehrimizin yararına olacak her türlü çalışmaya ve birlikteliğe destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Birlik Vakfı Van Şube Başkanı Rasim Aslan ise Tuşba Belediyesinin faaliyetlerini yakında takip ettiklerini, takdirle karşılandıklarını söyledi. Özellikle milli ve manevi değerlere sahip projeleri yaptığınızdan, gençlere ve kadınlara yönelik 4,5 yıldır öz değerlere uygun, milli ve manevi değerleri önceleyen bir şiar ile çalışmalarınızın devamına duacı olduklarını ifade eden Aslan, bu hizmetlerinizin daha güçlü ve iyi bir şekilde devam etmesi için Van Birlik Vakfı sürekli olarak dua ve destekte bulunacaklarını belirterek, "Birlik Vakfı, insan odaklı, çalışan bir kurum olduğunu ve insanların bir araya geldiği ve onların yetişmesinde büyük gayret sarf ettiği, bürokratlarıyla, siyaset adamlarıyla, ilim adamlarıyla kendisini geliştirmektedir. Van'da Birlik Vakfı şubesi açıldığı günden itibaren hizmetlerine çok çeşitli alanlarda devam ediyor” dedi.

Başkan Özgökçe daha sonra yönetim kurulu üyeleri ile gençlik ve hanım komisyonlarıyla ayrı ayrı istişarelerde bulunarak görüş, düşünce ve önerileri tek tek dinledi ve ortak projeler için adımlar atıldı en sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.