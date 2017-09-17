2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması ve ‘İlköğretim haftası’ münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, “Özellikle bölgemiz ve Ortadoğu’nun en önemli sorunu hiç şüphesiz cehalettir. Bunu da gidermenin tek yolu eğitimdir. Türkiye’nin son 16 yıldır eğitim alanında kat ettiği yol dünya çapında takdire şayandır. AK Parti’nin en önemli düsturlarından olan “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesinin temelini hiç şüphesiz eğitim oluşturmaktadır. Gerek fiziki ortamlar ve gerekse de eğitmen kadrosu ile güçlü altyapı ve sağlanan farkındalık sayesinde bugün Türkiye’de tüm aileler, çocuklarına mümkün olan en iyi eğitimi verebilecek duruma gelmiştir. Eğitimin önünde en ufak bir engel dahi kalmamıştır. Eskiden ayrıcalıklı olan ve çok az sayıda evladımızın yararlanabildiği özel okullar, fen Liseleri, güzel sanatlar liseleri, Anadolu liseleri ve meslek liseleri gibi okullar, bugün ülkemizin en ücra köşelerine kadar tam donanımlı olarak yaygınlaşmıştır. 16 yıl önce öğrenciler ve veliler okulun bir dönemi boyunca ders kitaplarını tedarik edemezken, şimdi eğitim zili çalar çalmaz, Türkiye’de tüm kademelerdeki öğrencilerin ders kitaplarının masalarında hazır olması bile dünyada eşi ve benzeri olmayan bir uygulamadır. Başörtülü kızlarımız eğitimlerini devam ettiremezken, hamdolsun şu an herkes hür iradesine göre istediği şekilde okullarına gidebilmektedir. Her alanda olduğu gibi eğitimde de gerçekten “Nereden nereye” dedirten Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız sayın Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanımız sayın İsmet Yılmaz’a teşekkürü bu aziz ve kadirşinas millet adına borç biliriz” ifadelerine yer verdi.

Mesajında, Türkiye’ye yönelik tehditlerin en çok istismar ettiği alanların başında okullar, dershaneler ve yurtların geldiğini dile getiren Özgökçe, “Türkiye, eğitim sisteminin her alanına yerleşen ve 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan ihanet çetelerinin istismar ettiği açıkları süratle kapatıp, çok kısa bir sürede en mükemmel noktaya gitmektedir. Bunun için devlet ve millet olarak okullarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımızın zihin dünyasını biçimlendiren müfredata, kitaplara sahip çıkarak art niyetlilere fırsat vermemeliyiz. Geçmişini çok iyi bilen, bugününe çok iyi vakıf, geleceği için çok büyük hayalleri olan nesiller 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın da teminatıdır. Bu vesile ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyor; yeni dönemin sağlık, mutluluk, huzur ve üstün başarılarla dolu geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi