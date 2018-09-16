Başkan Özgökçe'den 'İlköğretim Haftası' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması ve ‘İlköğretim Haftası' münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, “Tüm dünyada özellikle bölgemiz ve Ortadoğu'nun en önemli sorunu hiç şüphesiz cehalettir. Bunu da gidermenin yegane yolu eğitimdir. Türkiye'nin son 17 yıldır eğitim alanında kat ettiği yol dünya çapında takdire şayandır. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli düsturlarından olan ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinin temelini hiç şüphesiz eğitim oluşturmaktadır. Gerek mükemmel fiziki ortamlar ve gerekse de güçlü eğitmen kadrosu ile altyapı ve sağlanan farkındalık sayesinde bugün Türkiye'de tüm aileler, çocuklarına mümkün olan en iyi eğitimi verebilecek duruma gelmiştir” dedi.

17 yıl önce öğrenci ve velilerin okulun bir dönemi boyunca ders kitaplarını tedarik edemediklerini dile getiren Özgökçe, “Şimdi eğitim zili çalar çalmaz tüm öğrencilerin tüm ders kitaplarının masalarında hazır olması bile dünyada eşi ve benzeri olmayan bir uygulamadır. Her alanda olduğu gibi eğitimde de gerçekten nereden nereye dedirten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere gelmiş geçmiş tüm Milli Eğitim Bakanlarımıza ve eğitim camiamıza teşekkürü bu aziz ve kadirşinas millet adına borç biliriz. Ne var ki bir dönem FETÖ terör örgütü ile ülkemize yönelik tehditlerin en çok istismar ettiği alanların başında hiç şüphesiz okullar ve dershaneler ile yurtlardan gelmekteydi. Türkiye, eğitim sisteminin her alanına yerleşen ve 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan ihanet çetelerinin istismar ettiği açıkları süratle kapatıp, çok kısa bir sürede en mükemmel noktaya gitmektedir. Bunun için devlet ve millet olarak okullarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımızın zihin dünyasını biçimlendiren müfredata, kitaplara sahip çıkarak art niyetlilere fırsat vermemeliyiz. Geçmişini çok iyi bilen, bugününe çok iyi vakıf, geleceği için çok büyük hayalleri olan nesiller 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın da teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Dünyanın son dönemde çok büyük bir buhran geçirdiğini ifade eden Başkan Özgökçe, “Eğitim-öğretim alanında yapılan her türlü fedakârlık, çaba ve yatırım, geleceğimiz olan öğrencilerimiz içindir. Öğrencilerimiz başarılı ve mutlu oldukça, başta aileleri, biz belediye başkanları ve tüm devlet büyüklerimiz de mutlu ve huzurlu olmaktadır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz bilmeli ki; öğrencilerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok fırsat sunabilirsek, ülkemizin ve dünyamızın yarınları da o kadar parlak olacaktır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, soruşturan, yorumlayan ve ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizi vatanımıza, milletimize, devletine ve bayrağına her ortamda sahip çıkan, en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin vazifesidir. Bu vesile ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve eğitim camiasına başarılar diler, sağlık, mutluluk, huzur ve üstün başarılarla dolu geçmesini Rabbi Rahimimden niyaz ediyorum” dedi.