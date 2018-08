Başkan Özgökçe’den Kurban Bayramı mesajı

Dr. Fevzi Özgökçe, Kurban Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesaj yayımladı.

Başkan Özgökçe, yayınladığı mesajda, “Hac; birlik ve vahdeti, kurban ise kulun sadece Allah’a teslim olmayı, insanın nefsini terbiye ederek insan neslinden kan akıtmamayı sembol diliyle ifade etmektedir. Hac ve kurban ibadetin yanı sıra namazlarda yapılan tüm duaların yüzü hürmetine, tüm İslam aleminin insanlığa huzur, barış ve kardeşlik için bu Kurban Bayramı’nın bir mukaddime olmasını dileriz” dedi.

Başkan Özgökçe, bir Kurban Bayramı’na ve kutsal bir hac dönemine daha sağlık ve huzur içinde erişmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bayramların; hayır kapılarının sonuna kadar açık olduğu, kaza ve belaların bertaraf olduğu, dargınlıkların ve küskünlüklerin unutulduğu, örf ve adetlerin uygulandığı günler olduğunun altını çizen Başkan Özgökçe, “Kurban Bayramı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah’a teslimiyeti ve O’na karşı şükür içinde olmayı ve O’na yaklaşmayı ifade etmektir. Kur’an-ı Kerim’in Hacc Suresi’nde ‘Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir’ ayetinde kurbanın İslam inancındaki yerini özetliyor” diye konuştu.

Bu dönemde özellikle bazı kesimlerin kurban üzerinden ibadetleri değersiz göstermeye çalıştığını ve dindar bir toplumun genleri ile oynamak istediklerini vurgulayan Başkan Özgökçe, “Son 16 yıldır gelişen ve büyüyen bir Türkiye olarak, tıpkı ecdadımız gibi; yapılan zulümlere göz yummadık yummayacağız. Ne mutlu ki yüz yıllardır umutsuzların umut kapısı olan, barış ve kardeşlik yanlısı, dünyanın saygı ve hayranlıkla izlediği ülkemiz; mazlumların yanında olmaya ve onların sessiz çığlığını dünyaya duyurmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vefalı, kadirşinas, aziz milletimizin asırlardan beri olduğu gibi bundan sonrada da birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde geçirdiğini anlatan Başkan Özgökçe, 15 Temmuz darbe girişimi ve akabinde tüm terör örgütlerinin ABD tarafından tek noktada yönetildiğini ve bir haydut kovboy gibi davranan Donald J. Trump’ın insanlıkla bağdaşmayan bu sinsi ve hunhar saldırıları ve terör örgütlerine aşikar destekleri kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. Türkiye’nin, ABD tarafından terör örgütlerine destek veren bir papazı bahane ederek uyguladığı ekonomik baskıdan daha güçlenerek çıkacağını da dile getiren Başkan Özgökçe, “Bu hain planı toplum olarak elimizde bulunan dövizi ve altını bozdurarak oyunlarını bozacağız. Tuşba Belediyesi olarak ilk günden itibaren tüm ABD mallarına boykot uyguluyoruz. İlk günden beri tasarruf tedbirleri ile bir yönetim sergiledik. Vatan söz konusu olunca canında bile seve seve vazgeçen bu toplumun bundan daha güçlü çıkacağına inancımız tamdır. Suni dolar atraksiyonlarını yapan ve bu olaylara sebebiyet veren iç ve dış güçleri her zaman ve her mekanda kınamaktayız. Temennimiz ve dualarımız bu hunharca işlenen insanlık dışı dramın bir an evvel bitmesi, başta Türkiye’de ve özellikle bölgemizde, Suriye’de, Irak’ta, Mısır’da ve Filistin’de terör olaylarının son bulmasıdır. Bu vesileyle Kurban Bayramı’nın başta kadim Tuşba ve Van’ımıza, tüm Türkiye sevdalılarına, tüm İslam alemi ile insanlığa hayırlar, bereketler, sağlık ve afiyetler getirmesini dileriz” şeklinde konuştu.