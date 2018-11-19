Başkan Özgökçe'den ‘Mevlit Kandili' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özgökçe, yayımladığı mesajda, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in kâinatı şereflendirişinin sene-i devriyesi münasebetiyle idrak edeceğimiz Mevlit Kandili'nin; ittihadı İslama, tesanüd, uhuvvet, muhabbet ve ittihadımıza vesile olmasını Rabbimden niyaz eder, Mevlid-i Şerif'inizi bütün ruhu canımız ile tebrik ederiz. Sevgili Peygamberimiz, Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünya alemini şereflendirdiği müstesna bir günü daha idrak ediyoruz. Hazreti Peygamberin doğumunu anlamaktan asıl gaye; evrensel olan nübüvvetini, Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamaktır. Hz. Peygamberin eşsiz hayatının bilinmesi ve örnek alınması, her insanın yegane gayesi ve görevi olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize, O'nun insanlık için rehber olarak seçildiğini şöyle haber vermektedir; ‘Andolsun ki, Allah'ın Resulü'nde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır' buyurmaktadır” dedi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) doğum günü olan Mevlit Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını da söyleyen Başkan Özgökçe, Mevlid-i Nebi'nin tüm İslam aleminin ve insanlığın huzur ve mutluluğuna vesile olmasını temenni etti. Başkan Özgökçe, “Bizim dinimiz kötülüklerden, zulümden, zararlı her şeyden uzak durmamızı; iyilik, güzellik ve ihsana yönelmemizi emretmektedir. Bunların en güzel yolu ise yaratılanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını ve hadislerini örnek almamızdır. Bu vesileyle Mevlit Kandili, Peygamber Efendimizin (SAV) yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını hatırlamak, düşünmek ve anlamak için büyük bir fırsattır” şeklinde konuştu.

Ahlakıyla, adaletiyle, merhametiyle bütün insanlığa kucak açan Hazreti Peygamberimizin öğütlerine uymaya ve O'nun yolundan gitmeye bugün çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Başkan Özgökçe, “Mevlit Kandili'nin, Tuşba'mıza, Van'ımıza, ülkemiz, gönül coğrafyamız ve tüm İslam aleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz eder, bu mübarek gecenin bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.