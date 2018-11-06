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Başkan Özgökçe'den Müdür Sünnetçioğlu'na ziyaret

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ile beraberindeki heyet, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, sağlıkta en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını vurgulayarak, “Sağlık Bakanlığımızın sağlıkta gerçekleştireceği yeni yaptırımlar her geçen gün daha iyiye gitmekte, il ve ilçelerimizde sağlık yaptırımlarımız kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Görevimi en iyi şekilde yerine getirmek için tüm gayret ve çabamı göstereceğim” dedi.

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