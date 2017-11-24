Başkan Özgökçe’den Öğretmenler Günü mesajı

Dr. Fevzi Özgökçe, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, yayınladığı mesajda, "Millet olarak birlik, beraberlik, kardeşlik için, vatanperver, iyi ve kalifiye insanlara büyük ihtiyacımızın olduğu bugünlerde, milletimizin istikbalini emanet ettiğimiz sevgili öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, onları yetiştiren ailelerine ve eşlerine en derin şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, öğretmenlerin toplumda önemli bir yeri olduğunu söyledi. Çocukların ve gençlerin bedensel, duygusal, ahlaki, dini, milli ve toplumsal yönden sağlıklı gelişim göstermelerinde anne ve babadan sonra en etkili kişinin öğretmenler olduğunu vurgulayan Başkan Özgökçe, her bireyin bilinçli, yetenekli ve özgür bir yurttaş haline gelmesini, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bir işe ya da mesleğe hazırlanmasını öğretmenlerin sağladığını dile getirdi. Yüzüncü yılına sayılı yıllar kalan cumhuriyetimizin bu sürede dünyanın güçlü ve itibarlı devletlerinden biri haline gelmesindeki en önemli paylardan birinin fedakârca, cefakârca, özveriyle gayret gösteren öğretmenlere ait olduğunu söyleyen Başkan Özgökçe, “Bu aziz millet, öğretmenlerimizin emekleri ve özverili gayretleri sayesinde medeniyet yürüyüşünü azimle sürdürüyor” diye konuştu.

Çocukların ve gençlerin kendilerinin dünü, bugünü ve yarınını daha iyi görmelerinin öğretmenlerin yardımıyla tanıyarak geleceğe hazırlandıklarının altını çizen Başkan Özgökçe, “Muallimler, bir milletin geleceğinin şekillenmesinde en çok emek verenlerdir. Öğretmenlerin emek vermediği toplumlarda hiçbir gelişme, insanlığa zararlı bir sonuçla karşımıza çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Eğitim alanına yapılacak her türlü katkının, ülke refahına yönelik yapılan yatırımlar olduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, "Çünkü eğitim ve öğretime gerekli önemi vermeyen toplumlar, hiçbir kazanımlarını ellerinde tutamazlar. Bu bilinçle hareket eden Tuşba Belediyesi; daima okulöncesi eğitim ve ilköğretim okullarından başlayarak eğitimin her kademesinde elinden gelen maddi ve manevi katkıyı ortaya koymuş ve koymaya da devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Bir eğitmen olarak öğretmenlere de seslenen Başkan Özgökçe, “Saygıdeğer öğretmenler; masum ve ham hamur gibi sizlere teslim edilen çocuklar, öğretmenlerine çok dikkat ederler, adeta mıknatıs gibi hocalarından ne görürlerse aynen alırlar, iyiyi de, fenayı da çekerler. Muallimin iyisi minare başında, kötüsü kuyu dibindedir. Herkes mesleğinde zirve yapmak için yarışmalı ve tüm öğrencilerini evlatları gibi görüp yetiştirmelidir. Bizlerde yerel yöneticiler olarak tüm öğretmenlerimizin emrindeyiz. Hayatımızı doğru yönde şekillendirmede bizlere yardımcı olan, bizlere bilmediklerimizi öğreten, bildiklerimizi ise daha iyi anlamamıza vesile olan ve bütün zorluklara göğüs gererek bizleri yetiştiren öğretmenlerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyoruz. Ahirete intikal etmiş olan öğretmenlerimize Rabbimizden rahmet, yaşayan öğretmenlerimize esenlikler diliyoruz. Bu vesile ile kendilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyoruz. Yüce Rabbim öğretmenlerimizi başımızdan eksik etmesin. Kendilerine dünya ve ahiret mutluluğu nasip etsin’’ şeklinde konuştu.