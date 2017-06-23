Başkan Özgökçe’den Ramazan Bayramı mesajı

Dr. Fevzi Özgökçe, Ramazan Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Müstesna günlerden biri olan Ramazan Bayramına erişmekten dolayı mutlu olsak da İslam coğrafyasında yaşanan zulüm ve katliamlardan dolayı yüreklerinin buruk olduğunu belirten Özgökçe, “Cenab-ı Hak’tan İslam Alemi ve bütün dünya için acıdan, zulümden, gözyaşından uzak, huzur dolu bir Ramazan Bayramı geçirmelerini diliyorum” dedi.

Başkan Özgökçe, bayramların milli birlik ve beraberliğin pekişmesinde büyük bir rol oynadığını da kaydederek, “Büyük bir heyecan ve mutluluk içerisinde karşıladığımız bayramlar, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kırgınlıkların unutulduğu, anne ve baba ile akraba ve büyüklerin ziyaret edilerek gönüllerinin alındığı en güzel ve anlamlı günlerimizdir. Bu müstesna güne erişmekten dolayı mutlu olsak da başta Gazze olmak üzere Suriye, Irak ve tüm İslam coğrafyasında yaşanan zulüm ve katliamlardan dolayı yüreğimiz yanıyor. Cenab-ı Hak’tan İslam Alemi ve bütün dünya için acıdan, zulümden, gözyaşından uzak, huzur dolu bir Ramazan Bayramı geçirmelerini diliyor, tüm Tuşbalı ve Vanlı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Özgökçe, Ramazan ayının son günlerine gelindiğini de belirterek, “Değerli gönüldaşlarim, şu günlerde Hz. Peygamber (SAV) Efendimizin ‘Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azad olmaktır’ diye müjdelediği Ramazan ayının son günlerini yaşamaktayız. Ancak takdir edersiniz ki mübarek Ramazan ayı bizler için çok buruk yaşanmaya devam ediyor. Başta Filistin olmak üzere Suriye, Irak, Myanmar, Afganistan ve Mısır’da Müslümanlara yönelik zulüm tüm şiddetiyle artarak devam etmektedir. Kardeşlerimizin yaşadığı hüzün ve acıları millet olarak aynı şekilde yüreklerimizde hissetmekteyiz. Ne mutlu ki yüz yıllardır umutsuzların umut kapısı olan, barış ve kardeşlik yanlısı ülkemiz; mazlumların yanında olmaya ve onların sessiz çığlığını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Temennimiz bu acıların en kısa sürede son bulmasıdır. Bu ay; Müslümanlar için el ele vermek, kaynaşmak ve yekpare olmak için vesiledir. Ramazan ayı, ayların en bereketlisidir. Bereketiyle gelen Ramazan ayının bereketini Tuşba Belediyesi olarak sizlerle paylaşmak istedik. İslam Âlemi olarak önümüzdeki günlerde Ramazan Bayramını karşılamaya hazırlanıyoruz, şimdiden tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlarım” diye konuştu.