Başkan Özgökçe’den üreticilere ziyaret

Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle kentteki besicileri işletmelerinde ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, hayvan besicilerini ziyaret ederek, taleplerini not aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Hasan Özgökçe, Van’da halkın yüzde 50’sinin geçimini tarım ve hayvancılıkla yaptığını söyledi. Özgökçe, “İlimizde yapılan tarım daha çok hayvancılığa dayalıdır. İlimizdeki hayvancılığın gelişmesi demek tarımın da gelişmesi anlamına gelir. Üreticilerle işletmelerinde yaptığımız görüşmelerde, en büyük sıkıntılarının hayvanlarını toplu olarak kestirecekleri ve paralarını toplu olarak alacakları bir kurumun olmayışıdır. İlimizde 2011 yılında meydana gelen depremlerde hasar görerek yıkılan Et ve Süt Kurumunun yerine bunca zaman geçmesine karşılık yenisi halen yapılmamıştır. Hayvancılık bölgesi olan ilimizde Et ve Süt Kurumunun olmayışı, hayvancılığımızın geleceği için büyük bir tehlike olarak karşımızda durmaktadır” dedi.



“Et ve Süt Kurumuna acilen ihtiyaç var”

Çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için Van’a modern, kapasiteli, donanımlı, et ve süt ürünlerini de işleyecek bir Et ve Süt Kurumuna acilen ihtiyaç olduğunu dile getiren Hasan Özgökçe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Et ve Süt Kurumu hem üreticinin dostu, hem de tüketiciye daha sağlıklı, uygun fiyatla ve güvenilir et ve süt ürünlerine ulaşımı bakımından da önemli bir kuruluştur. Et ve Süt Kurumu; ilimizde et ve süt sektörünün gelişimine, yenisinin yapılması için yer tahsisi de yapılan Et ve Süt Kurumu tesisinin 2017 yatırım programına alınıp ihalesinin yapılarak inşaatına başlanmalıdır. Aksi taktirde besicilikle uğraşan üreticilerimiz bu işi artık yapamayacaklarını ifade etmektedirler.”



“İlimizde üretilen arpa ihtiyacı karşılamamaktadır”

Besicilikte arpanın önemli bir yer tuttuğunu da dile getiren Özgökçe, “İlimizde üretilen arpa ihtiyacı karşılamamaktadır. Bunun için ihtiyaç duyulan arpa il dışında alınmaktadır. İlimizdeki Toprak Mahsulleri Ofisi Şubesi ajans düzeyindedir. Yılda bir ay gibi kısa bir süreliğine açık kalmaktadır. Sadece alım yapmaktadır. Biz ilimizdeki Toprak Mahsulleri Ofisinin sürekli açık olması gerektiğini, hem alım hem de satış yapmasını yetkililerden istiyoruz. Satış yapması durumunda üreticilerimiz ihtiyaçları olan arpa ve buğdayı buradan alacaklardır. Şimdi ise üreticilerimiz bize en yakın olan Muş, Erzurum, Ahlat, Bismil veya Kars gibi illerdeki Toprak Mahsulleri Ofislerinde alım yapmaktadırlar. Buralardan getirilen ürünlere nakliye ücreti de eklendiğinde üreticilerimize bir yük daha binmektedir. Bu da haksız bir rekabet oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hasan Özgökçe, Et ve Süt Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisi için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyleyerek, “Van’ın ihtiyacı olan Et ve Süt Kurumu tesisinin bir an önce yapılması ve Toprak Mahsulleri Ofisinin de statüsünün değiştirilerek şeflik veya müdürlük düzeyine getirilerek hizmet vermesi gerektiğini ilgili kuruluşlar olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Erzurum Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bu hususta gerekli yazışmalar yapılmıştır” şeklinde konuştu.