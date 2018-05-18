Dr. Fevzi Özgökçe, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı bağımsızlık hareketinin, milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek tüm yurtta dalga dalga yayılarak İzmir’de milli zaferle sonuçlandığını belirten Başkan Özgökçe, başta gençlik olarak tüm Türkiye halkının bu emanete sahip çıkmasını en asli görevi olduğunu kaydetti. Gençliğe büyük önem veren Gazi Mustafa Kemal’in, Türkiye’nin geleceğini gençliğe emanet ederek dünyada pek az liderin öngördüğü bir davranış sergilediğinin altını çizen Başkan Özgökçe, “Bu emanete hakkıyla sahip çıkmış olan gençlik, bundan sonraki dönemlerde de bu görevini en güzel şekilde ifa edecektir. Bundan hiç kuşkumuz yoktur. Böyle günler, bağımsızlık için ödenen bedelleri, nereden gelip nereye gittiğimizi, ecdadımızın miras bıraktığı bu cennet Türkiye’yi nerelere taşımamız gerektiğini düşünmemizi de sağlıyor” dedi.

Bütün bu gayretlerin nihai amacının, demokrasi standartlarını yükseltmek, halkın refahını artırmak, çocuk ve gençlerin mutlu ve huzurlu yarınlar armağan etmek olduğunu kaydeden Doç. Dr. Özgökçe, atılan adımların, gösterilen tüm gayretlerin, genç nesillerin yaşayacakları büyük Türkiye’yi muasır medeniyetlerin üzerine çıkabilmek için olduğunu söyledi. Başkan Özgökçe, “Gençlerin en iyi şekilde yetişmesi, çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim sonucunda alınan bilginin; demokrasinin, insan hak ve hukukunun üstünlüğünün gelişmenin temel dinamiği haline geldiği günümüzde gençliğe daha fazla eğilmemiz gerekmektedir. Gençlik, dünyadaki değişimleri anlayabilecek, kendisini çağın şartlarına hazırlamak için her zamankinden daha çok gayret göstermek zorundadır. Başta insan haklarına, farklı düşüncelere, farklı kültürlere saygıyı, hoşgörüyü ve demokratik değerlere bağlılığı bir hayat tarzı haline getirmek zorundadır. Bu bayramın hatırlattığı unsurlardan biri de hiç şüphe yoktur ki spordur. Sporun, hem beden hem kişilik hem de ruhsal gelişime yaptığı olumlu katkıyı unutmadan, hayatınızın içine yerleştirmelisiniz. Bizler Tuşba Belediyesi olarak gerek ferdi gerekse de takım sporlarında gençliğimizi yetiştirmek için üzerimize ne düşerse, gereğini zamanında yerine getirmek için geçlerimizi beklemekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.