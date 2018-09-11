Başkan Özgökçe'nin ‘Hicri yılbaşı' mesajı

Dr. Fevzi Özgökçe, “Tüm İslam aleminin yeni hicri yılını tebrik ediyor, 1440 yıl önce gerçekleşen karanlıktan aydınlığa, zulümattan Nur'a bu kutsal yolculuğun idraki içinde bu yılın yolumuza, yönümüze rehber olmasını, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz” dedi.

Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı dolayısıyla yayınladığı mesajında; Muharrem ayının içerisinde önemli olayları barındırdığını kaydeden Başkan Özgökçe, İslam dininin en kıymetli 4 ayından birisi olan Muharrem ayının, aynı zamanda Hicri yılın başlangıcı olduğunu söyledi. Başkan Özgökçe, İslam tarihinde dönüm noktası sayılabilecek olayların yaşandığı önemli bir ay olan Muharrem ayı, paylaşmanın, şükretmenin, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure Günü'nün ilahi bereket ve feyzinin yanı sıra, 'Zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluktan ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hazret-i Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi hüznünü de barındırdığını dile getirdi. Muharrem ayının hicri birinci ay olarak kabul edildiğini anlatan Başkan Özgökçe, ‘Haram kılınmış ve hürmete layık' anlamında olan Muharrem ayının 10'uncu günü ise Aşure günü olduğunu söyledi. Başkan Özgökçe, “Hicret, Asr-ı Saadet'te yaşanmış ve bitmiş bir hadise değildir. Bugün de başta Suriye, Filistin, Arakan olmak üzere milyonlarca Müslüman, yurdundan ve yuvasından gözyaşları ile ayrılarak yollara düşmekte; kendisine ensarlık yapacak iyilik timsali insanlara sığınmaktadır. Bizlere düşen ise, hicretin yıldönümünde bu gerçeği bir defa daha hatırlayarak zulmün ve adaletsizliğin sona ermesi için gayret göstermektir” dedi.

Hicretin, her türlü fenalığı arkasında bırakarak, kötülükten uzaklaşarak iyiliğe ve hayra doğru adım atmak olduğunun altını çizen Başkan Özgökçe, “Hicrette asıl olan samimiyettir, halis niyettir. Hicretin mayası, Allah'a bağlılık ve Resûlullah'a olan muhabbettir. Mümin, arkasında bıraktığı acı günlere rağmen iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur. Muhacir de harama sırtını dönüp ısrarla helalin izini sürdüğü zaman hicretin manasını keşfeder” diye konuştu.

Yeni bir Hicri yıla girerken Müslüman'a yaraşan, geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmek olduğunun altını çizen Başkan Özgökçe, “İsyandan itaate, günahtan tövbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten iyiliğe hicret edelim. Geliniz! Hicreti andığımız bu mübarek günlerde, zalimlerin zulmünden kaçarak yurdunu, yuvasını terk etmek zorunda kalan muhacir kardeşlerimize ensar olalım. Hayat yolculuğumuzu kamil bir iman, salih bir amel ve güzel bir ahlakla mamur etmeye bir daha niyet edelim. Yönümüz, yolumuz, hicretimiz daima Allah'a ve Resûlüne olsun. Tüm hemşehrilerimin Muharrem ayını tebrik eder, bu vesileyle Muharrem ayının, yaşanan terör olaylarının sona ermesine, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da perçinlenmesine, ülkemizde huzur ve barış ortamının hakim olmasına mukaddime olmasını dileriz” şeklinde konuştu.