Başkan Özgökçe’nin Ramazan bayramı mesajı

Dr. Fevzi Özgökçe, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba’da Ramazan-ı Şerif’in ruhuna uygun olarak yediden yetmişe tüm vatandaşlar olarak doya doya bir Ramazan ayı yaşadıklarını söyledi. Bayramların milli birlik ve beraberliğin pekişmesinde büyük bir rol oynadığını kaydeden Başkan Özgökçe, “Büyük bir heyecan ve mutluluk içerisinde karşıladığımız bayramlar, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kırgınlıkların unutulduğu, anne ve baba ile akraba ve büyüklerin ziyaret edilerek gönüllerinin alındığı en güzel ve anlamlı günlerimizdir. Bu müstesna güne erişmekten dolayı mutlu olsak da, başta Gazze olmak üzere Suriye, Irak ve tüm İslam coğrafyasında yaşanan zulüm ve katliamlardan dolayı yüreğimiz yanıyor. Cenab-ı Hak’tan İslam Alemi ve bütün dünya için acıdan, zulümden, gözyaşından uzak, huzur dolu bir Ramazan Bayramı geçirmelerini diliyoruz” dedi.

Ramazan ayının son günlerine gelindiğini de hatırlatan Başkan Özgökçe, “Tuşba olarak dört yılda kırk yıllık hizmetleri kıt imkanlarımıza rağmen yaptık. Tüm vatandaşlarımızı, daima bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyoruz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak projeleri ve politikaları hassasiyetle takip ederken, milletimizin günlük hayatına dokunacak çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Cenab-ı Hak’tan İslam alemi ve bütün dünya için acıdan, zulümden, gözyaşından uzak, huzur dolu bir Ramazan Bayramı geçirmelerini diliyoruz, tüm Tuşbalıların ve Vanlı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı tüm ruhu canımız ile tebrik ediyoruz. Yeni umutlarla girdiğimiz Ramazan bayramımızda Dünya lideri Reisi Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan 19 Haziranda biz Vanlılara ikinci bir bayram daha yaşatacaktır. İnşallah üçüncü bayram sevincini de 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanını, hem de Meclis’te görev yapacak 600 milletvekilini seçeceğimiz günün akşamında yaşayacağız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli seçimlerin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbi Rahimimden niyaz ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bayram ziyareti için yola çıkacakların bayram sevinçlerinin acıya dönüşmemesi için Ramazan’da kazandıkları sabırla hareket etmelerini ve trafik kurallarına mutlaka uymaları gerektiğini dile getiren Başkan Özgökçe, "Bayramların anlamını ve değerini sadece bayram günlerinde değil, yaşamın her alanında ve tüm ilişkilerimizde hatırlamayı, her anımızı bayram bilmeli ve herkesin sevdikleriyle birlikte huzur içinde bayram geçirmelerini diliyoruz. Bayramın hemşehrilerimize, milletimize ve tüm insanlığa kardeşlik, barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.