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27 Şubat 2018 13:09

Başkan Sabırlı’dan 64 aileye 64 gıda paketi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 64 yaşına girmesiyle AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve partiler, 64 yardıma muhtaç aileye 64 paket gıda malzemesi dağıttı.

Başkan Sabırlı’dan 64 aileye 64 gıda paketi

27 Şubat 2018 13:09


26 Şubat 1954 tarihinde dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64 yaşına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü vesilesiyle hükümet üyeleri, sosyal medya hesapları üzerinden kutlama mesajları yayımlarken, Bakanların ve Başbakan yardımcılarının yayımladığı mesajlar, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da paylaşıldı. Bu kapsamada AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, İlçe Gençlik Kolları başkanı ve ilçe yöneticileri ile birlikte 64 yardıma muhtaç aileye 64 paket gıda malzemesi dağıttı.


Konu ile açıklama yapan Sabırlı, “26 Şubat 2018 yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü. Bizde AK Parti ilçe teşkilatı olarak onun doğum günü dolasıyla 64 mağdur ailemizi ziyaret edip onun hayrına 64 gıda paketi verdik. Rabbim Cumhurbaşkanımıza hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler versin. İlçe gençlik kolları başkanımız ve ilçe yöneticilerimizle beraber ortak bir çalışma yaparak her ailemizin bir aylık mutfak giderlerini karşılayacak paketler yaptık. Rabbim bu hayırlara vesile olan başta Cumhurbaşkanımızdan ve tüm AK Parti camiasından razı olsun” dedi.




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