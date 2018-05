Başkan Şahin’den açıklama

İbrahim Şahin, 11 Mayıs 2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu’nun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Başkan Şahin, “Yasada, ilimizi ilgilendiren verilemeyen beyan ve bildirimler ile taksitlerini kaçırmış olan esnaf ve tüccarımız faydalanacaktır. Bunun için 7143 sayılı yasanın getirmiş olduğu avantajların kullanılması ve mağduriyetlerin yaşanmaması gerekmektedir. Yasada önemli başlıklara baktığımızda; kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi, dava açma ya da yargı aşamasında olan mevcut ve muhtemel ihtilafların sonlandırılması, inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemlerde vergilerin yüzde 50’sinin ve cezaların tamamından vazgeçilmesi, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi, varlık barışı, deprem felaketi yaşanmış olan Van ili geneli ile Ağrı ili Patnos ilçesi, Bitlis ili Adilcevaz ilçesinde ilan edilmiş olan mücbir sebep halinin sona ermesinden sonra beyan ve bildirimlere ilişkin yeni süre verilmesi, SMMM ve YMM’lerin bağlı oldukları odalara olan borçları ile odaların TÜRMOB’a olan borçları, avukatların barolara olan borçları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları, ile esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan borçları konularında düzenleme yapılmıştır. ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu’nun temel özellikleri ise, yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi, 31/3/2018 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; yasanın yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (31 Temmuz 2018) kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan (30 Eylül 2018, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak (31 Ağustos 2018) üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla kanun hükümlerinden yararlanılmaya devam edilecektir. Matrah artırımlarının 31.08.2018, Cuma günü sonuna (31 Ağustos 2018) kadar yapılması gerekmektedir. Deprem felaketi yaşanmış olan Van geneli ile Ağrı Patnos ilçesi, Bitlis Adilcevaz ilçesinde ilan edilmiş olan mücbir sebep halini; 6736 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrası kapsamında kendi talebiyle sonlandıran mükellefler ile 7020 sayılı Kanunun 5’inci maddesi kapsamında 31/5/2017 tarihinde mücbir sebep hali sonlandırılan mükelleflerin, mücbir sebep halinin devam ettiği dönemlere ilişkin beyannamelerini 31/8/2017 tarihine kadar vererek tahakkuk eden vergilerini ikişer aylık dönemler halinde 30 eşit taksitte ödeyecek olan mükelleflere getirilen bu imkandan önemli sayıda mükellefin yararlanamadığı tespit edildiğinden, bu durumdaki mükelleflere yeniden bir imkan verilmiş ve beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 31/8/2018 tarihine uzatılmıştır. Gerek bu durumdaki mükelleflerin gerekse 7020 sayılı Kanundan yararlanan mükelleflerin ödemeleri gereken tutarlar yeniden taksitlendirilerek 60 aylık ödeme süresi ve 30 taksit halinde ödenecektir. Gerek müşterilerimizin ve gerekse meslektaşlarımızın ve esnaf odalarımızın verilemeyen beyan ve bildirimleri zamanında verilmesinde faydaları olacağını belirterek çıkarılan yasanın içerisine ilimizin sorunlarının giderilmesinde emeği ve katkısı olan milletvekillerimize, valiliğimize, partilerimize ve oda başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.