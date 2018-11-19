Başkan Şahin'den ‘basit usul mükellefleri' konulu açıklama

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı İbrahim Şahin, ‘basit usul mükellefleri' hakkında bir açıklama yaptı.

İbrahim Şahin, yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46'ncı maddesinin 3'üncü bendinde basit usul mükelleflerinin belge kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolar da 13 Haziran 1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalıştırılması zorunluluğu getirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yayımlanan 215 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğin 3.3. bölümünde, ‘kayıtların tutulacağı bürolarda yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur. Vergilendirmede bütünlüğün bozulmaması yönünden bir büroda kayıtları tutulan mükelleflerin (işyerinin nakli hariç) o takvim yılının sonuna kadar tüm işlemleri aynı büro tarafından yerine getirilecektir' denilmektedir. Diğer taraftan, konu hakkındaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla yayımlanan 21.12.1998 tarihli ve 48833 sayılı genel yazımızın 3'üncü bölümünde, meslek mensubu çalıştırılmasına ilişkin uygulamanın, oluşturduğunuz bürolarda ücretli meslek mensubu çalıştırılmasının mümkün olmadığı durumlarda büroya bağlı olmayan meslek mensuplarının gözetiminde yürütülebileceği belirtilmiştir. İlgili kapsamda bulunan basit usul vergi mükelleflerinin yukarıda belirtilenleri açıklamayı göz önünde bulundurarak, herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamaları için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir” dedi.