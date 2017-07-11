Başkan Şahin’den ‘mücbir sebep hali’ açıklaması

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, Van’da 2011’de yaşanan depremlerin ardından uygulanan mücbir sebep hali kapsamında Van’ın tamamı ile Ağrı’nın Patnos ilçesi ve Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 5,5 yıldır mücbir sebep hali uygulandığını ifade etti. Şahin; “Bu süre içerisinde Van Ekonomi Konseyi bileşenleri olarak ilgili makamlara raporlar göndererek, ilimizin ekonomik durumuna göre vergi terkini talebinde bulunduk. Ancak mücbir sebep hali 7020 sayılı kanunla 31 Mayıs 2017 tarihinde sona erdi. Fakat kanun tasarısı hazırlanırken, geriye dönük verilen 2 aylık sürenin yetersiz olması nedeniyle oda olarak girişimlerde bulunduk ve 2 aylık sürenin 3 aya çıkarılması kanuna işlenmiş oldu” dedi.

“İlk taksitler Ocak 2018’de ödenecek”

Mücbir sebep hali kapsamında olan tüm mükelleflerin vergi beyannameleri ve bildirimlerinin 31 Ağustos 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine verilmesi gerektiğini ifade eden, Şahin, şunları söyledi:

“Verilen beyanname ve bildirimlere ilişkin olarak tahakkuk edilen vergilerin vadesi, 31 Ağustos 2017 tarihi olacak ve ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayında başlamak üzere 2 aylık dönemler halinde 30 ayrı takside bölünecek ve bu vergilere herhangi bir faiz ya da katsayı uygulanmayacak. Söz konusu Taksitlendirme için mükelleflerde herhangi bir başvuru olmayacak ve bu işlem vergi daireleri tarafından yapılacaktır.”

Haziran ayı sonlarına kadar yapılması gereken defter kapanışlarının da kendileri ve Van Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri ile uzatıldığını ifade eden Şahin, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bu sürenin uzatılması talebinde bulunulmuş ve Sayın Bakan Yardımcımız Fatih Çiftci’nin girişimleri ile süre 2 ay uzatılmıştı. Bakan yardımcımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Bu anlamda ilgili kapsamda bulunan vergi mükelleflerinin bu tarihleri göz önünde bulundurarak gerekli evrak ve belgeleri zamanında ilgili muhasebe ve kuruma teslim etmeleri gerekmektedir” uyarısında bulundu.