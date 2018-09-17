Başkan Sevinç'ten Erciş Zabıta Müdürlüğüne teşekkür ziyareti

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Fatih'i makamında ziyaret eden Sevinç, daha sonra ilçede görev yapan zabıtalarla bir araya geldi. Belediyenin çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Başkan Sevinç, deprem sonrası konteyner kenti haline gelen Erciş'in üstün bir çalışma ile bu görüntüden kurtarıldığını ifade etti. Sevinç, “Daha önce Erciş'e geldiğimizde kaldırımlarda yürüyemiyorduk. Yaklaşık 300'ün üzerinde konteyner vardı. Yollar kullanılmaz haldeydi. Refah seviyesinin yükselmesine, huzurun sağlanmasına az sayıda görev yapan zabıta personellerimizin katkısı oldukça yüksek oldu. Şunu açıkça söylemek gerekirse Erciş'i diğer ilçeler ile kıyasladığımızda, Erciş Zabıta Müdürlüğünün az sayıda personeli ile birlikte daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bu çalışmadan ötürü her bir personelimizi gösterdiği üstün başarıdan ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Erciş'te park sorununu ortadan kaldırmanın parkomat ile mümkün olabileceğine değinen Sevinç, “Ayrıca imar affı konusunda da esnaflarımızı, vatandaşlarımızı uyaralım ve hep birlikte konunun takipçisi olalım. Bir kez daha başta Erciş Zabıta Müdürü Tarık Fatih olmak üzere, emek sarf eden tüm personelimizi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından soru cevap şeklinde devam eden toplantı, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.