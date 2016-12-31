Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 19:14

Başkan Soğanda’dan yeni yıl ve Mekke’nin Fethi mesajı

Başkan Soğanda’dan yeni yıl ve Mekke’nin Fethi mesajı

31 Aralık 2016 19:14

AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, yeni yıl nedeniyle ile bir mesaj yayımladı.
AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi; 2017 yılı Van’ımız başta olmak üzere tüm ülkemizde kalkınmanın ve ilerlemenin, kültürel kaynaşma, birlik ve beraberliğin gerçekleşeceği bir yıl olacaktır. 2016 yılında maalesef tüm ülkemizde, Van’ımızda kötü olaylar yaşadık. 15 Temmuz FETÖ terör örgütü şer güçlerin desteği ile darbe girişimine kalkıştı. Maalesef ki o hain darbe girişimde şehitlerimiz oldu. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile halkımız hain terör örgütü ve şer güçlerinin darbe kalkışmasının önüne geçerek milli iradesine, bayrağına, Cumhurbaşkanına, Başbakanına sahip çıktı. 2017 yılında böyle kötü günlerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu gece ellerimizin semaya dikilmesi dileği ile, Tüm teşkilatım adına yeni yılın ilimize, ülkemize ve tüm Düyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Başkan Soğanda mesajının devamında ise, “Bu gece ayrıca Mekke’nin fethi. Bu fetih; dinlerini sadece Allah’a adayan ve Allah’a iman ve ibadet ettikleri için, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan Efendimiz ve ashabına Allah’ın en büyük lütfüdür. Mekke’nin İslam ordusu tarafından fethedilmesi ile yeryüzünün tarihi değişmiş, insanlık içinde bulunduğu karanlık dehlizlerden aydınlığa kavuşmuştur. İslam tarihinin altın sayfalarından biri olan Mekke’nin Fethi bütün dünyaya müsamaha ve insan hakları dersi vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), intikam yerine bağışlamayı seçerek insanların kalplerini İslam’a açmıştır. Başta İslam dünyası olmak üzere yeryüzünde yaşanan bütün zulümlerin, adaletsizliklerin, gözyaşının son bulması için tıpkı Mekke’nin fethinde olduğu gibi gönüllerin fethine ihtiyaç vardır. Bu duygu ve düşüncelerle fethin yıl dönümünü kutluyor, tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    1°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    1°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç