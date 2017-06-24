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24 Haziran 2017 14:35

Başkan Soğanda’nın Ramazan Bayramı mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Soğanda’nın Ramazan Bayramı mesajı

24 Haziran 2017 14:35


Başkan Soğanda yayımladığı mesajında, Ramazan bayramlarının sevinç, mutluluk, tanışma ve kaynaşma günleri olduğunu belirterek, bayramın tüm İslam coğrafyalarında ki acıların son bulmasına vesile olmasını temenni etti. Mübarek üç ayların ardından Ramazan bayramına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Soğanda mesajında, "Mübarek Ramazan ayını uğurlamış olmanın hüznünü yaşarken bayrama erişmenin sevincini, manevi hazzını, gönül huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan bayramı; sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirir, küskünlükleri ve kırgınlıkları ortadan kaldırır. Bizler her zaman için kan ve gözyaşı son bulsun, baskı ve tahakküm bitsin diye dua ediyoruz. Bazı İslam coğrafyalarında yaşanan dramlar gönlümüzü burksa da, ağzımızın tadını kaçırsa da yaşanacak olan bayramın tüm acıların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyor, huzur dolu, sağlık ve mutluluk içinde bir bayram geçirmelerini Allah’tan temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.




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