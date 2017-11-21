Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 11:41

Başkan Sözen ve Kahraman’dan komutanlara ziyaret

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ve Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ı ziyaret ettiler.

Başkan Sözen ve Kahraman’dan komutanlara ziyaret

21 Kasım 2017 11:41


Van’da 126 güvenlik korucusu için düzenlenen yemin törenine katılmak için gelen Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, yemin töreni sonrası beraberinde Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman ve 15 Temmuz Şehit Aileleri Derneği Ankara Temsilcisi Selda Elçin ile birlikte ilk önce Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş’ı makamında ziyaret ettiler, ardından da Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ı makamında ziyaret ettiler. Güncel konuların konuşulduğu ziyaretin ardından korucular adına teşekkürlerini ilettikten sonra ayrıldılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç