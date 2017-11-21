Başkan Sözen ve Kahraman’dan komutanlara ziyaret

Van’da 126 güvenlik korucusu için düzenlenen yemin törenine katılmak için gelen Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, yemin töreni sonrası beraberinde Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman ve 15 Temmuz Şehit Aileleri Derneği Ankara Temsilcisi Selda Elçin ile birlikte ilk önce Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş’ı makamında ziyaret ettiler, ardından da Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ı makamında ziyaret ettiler. Güncel konuların konuşulduğu ziyaretin ardından korucular adına teşekkürlerini ilettikten sonra ayrıldılar.