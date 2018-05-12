Başkan Süer, TOBB ödül törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB Hizmet Şeref Belgesi Ödül Töreni yapıldı. TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda gerçekleşen törene, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer de iştirak etti. Törende TOBB Genel Kurulunda 10, 20 ve 30 yılını dolduran delegelere ‘Hizmet Şeref Belgeleri’ takdim edildi.

Tören vesilesi ile Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi ile bir araya gelen VANTB Başkanı Nayif Süer, Ticaret Borsasının projelerine ilişkin istişarede bulundu. Burada Başkan Süer’e hayırlı olsun dileklerini ileten Çiftci, yeni görevinde başarılar diledi.

Törenle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Süer, “Cumhurbaşkanımızın da teşrifleri ile birliğimiz için çok önemli olan bir törene katıldık. Emekleri ile camiamıza değer katan, hizmet şeref belgesi takdim edilen TOBB delegelerini gönülden kutluyorum” dedi.