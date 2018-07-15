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15 Temmuz 2018 10:53

Başkan Süer’den ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Süer’den ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

15 Temmuz 2018 10:53


Naif Süer, yayınladığı mesajda, “Milyonların direnişi ve onurlu mücadelesi sonucu püskürtülen hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti. 15 Temmuz gecesi yüreği elinde yollara düşen, bağımsızlığımıza gölge düşürmeye çalışanların hevesini kursaklarında bırakarak canını siper eden herkese minnettarız. Bu yüce ruh ve milli iradenin gücü ile dünyaya örnek olduk. Evvel olduğu gibi ilelebet koruyacağımız ölümsüz birlikteliğimizle harici ve dahili tüm kötülüklerden azade olacağımıza inancım tamdır. 15 Temmuz demokrasinin bayramıdır. Yüce Yaradan’dan bir daha böylesi acı hadisler ile sınanmamayı diliyorum. Elim gecede hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.




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