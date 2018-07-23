Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 20:41

Başkan Süer’den ’Basın Bayramı’ mesajı

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Süer’den ’Basın Bayramı’ mesajı

23 Temmuz 2018 20:41


Nayif Süer, yayınladığı mesajda, "Haber alma ve toplumu aydınlatma gibi temel görevlerinin yanı sıra basın, farklı görüşlerin dile getirilmesinde, ortak yaşama kültürünün oluşmasında, vatandaş ve devlet arasındaki iletişimin sağlanmasında ve duygulara tercüman olma noktasında büyük bir güce sahiptir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, mesleki ilkelere uygun, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokrasilerin en büyük güvencesidir.


Gerek ilimizde gerekse ülkemizde mesleğini özveri ve layıkıyla yerine getirmeye çalışan tüm basın mensuplarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı’ en içten dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç