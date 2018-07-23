Başkan Süer’den ’Basın Bayramı’ mesajı

Nayif Süer, yayınladığı mesajda, "Haber alma ve toplumu aydınlatma gibi temel görevlerinin yanı sıra basın, farklı görüşlerin dile getirilmesinde, ortak yaşama kültürünün oluşmasında, vatandaş ve devlet arasındaki iletişimin sağlanmasında ve duygulara tercüman olma noktasında büyük bir güce sahiptir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, mesleki ilkelere uygun, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokrasilerin en büyük güvencesidir.

Gerek ilimizde gerekse ülkemizde mesleğini özveri ve layıkıyla yerine getirmeye çalışan tüm basın mensuplarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı’ en içten dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.