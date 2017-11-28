Başkan Takva’dan Vali Zorluoğlu’na ziyaret

Gerçekleşen görüşmede, Van Alışveriş Festivali, katılım sağlanan fuarlar, İskele ve İki Nisan caddelerinin durumu, oda üyelerinin kamu kurumlarından alacakları konusu ile Van’ın imar uygulamaları ve diğer ekonomik sorunlar gündeme getirildi. 2018’de 4.’sü yapılacak Van Alışveriş Günleri Festivali hakkında Vali Zorluoğlu’na bilgi veren Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, festivalin kent ekonomisine ve tanınırlığına sunduğu katkıya değinerek, destek talebinde bulundu. Takva, festival döneminde Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde yapılan süslemelerin ara sokaklara da yapılması konusunda destek istedi.

Van Alışveriş Günlerini çok önemsediğini ifade eden Van Valisi Murat Zorluoğlu, etkinliğin başarılı geçmesi için valilik ve büyükşehir belediyesi olarak gereken bütün destekleri sağlayacaklarını, bu işin heyecan verici ve kendileri tarafından sahiplenileceğini ifade etti.

İskele Caddesi’nin çift yönlü trafiğe açılması ve İki Nisan Caddesi’nde faaliyet gösteren üyelerin sorunlarını aktaran Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva, büyükşehir belediyesinin gerekli çalışmaları yapması konusunda üyelerin taleplerini Vali Zorluoğlu’na iletti. Takva, İki Nisan Caddesi’nde yapılan çalışmalardan dolayı Vali Zorluoğlu’na teşekkür ederken, caddenin ruhuna uygun kurulan iş yerlerinin caddeye değer kattığını ifade ederek, belediyenin bu yatırımlarını sahiplenmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Murat Zorluoğlu, görüşme sonrası sosyal medya üzerinden İskele Caddesi’nin çift yönlü olarak trafiğe açılması müjdesini verdi. İki Nisan Caddesi’nde yaşanan sorunlar için de gerekli talimatları vereceğini belirten Zorluoğlu, “İki Nisan Caddesi’nin altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Oradaki esnafımızın sorunlarını da en kısa sürede gidereceğiz. Ayrıca İskele Caddesi’nin Van için İki Nisan Caddesi gibi bir prestij caddesi olması için çalışma yapılacağız” dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, son zamanlarda oda üyelerinin en çok dile getirdiği konulardan biri olan kamu kurumlarından alacaklarının ödenmemesi nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları ileterek çözüm talebinde bulundu.

Vali Zorluoğlu; sorunu bildiğini, kısa zamanda çözümü için ilgili kurumlar ile görüşmeler yapacaklarını belirtti.

Vali Zorluoğlu, kentin imar sorunun farkında olduğunu, ancak ruhsat talep edilirken herkesin imara uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Bu konuda herkes kanunlara uygun hareket etmeli. Özellikle Van Ticaret ve Sanayi Odasından da bu konuda destek istiyoruz. Kimse yanlışı meşrulaştırma çabası içinde bulunmasın. Var ise olası mağduriyetleri gidereceğiz, emsal teşkil edecek arsalarla ilgili oluşan iyi niyetli yaklaşımları sahipleneceğiz, varsa sorunlu alanlara da müdahale edeceğiz” diye konuştu.

Kapıköy Gümrük Kapısı’nda devam eden inşaat nedeniyle sahanın kullanılamadığını, bu nedenle üyelerin sorun yaşadığını dile getiren Takva, inşaat devam ederken sahanında en azından bir bölümünün ithalat döneminde kullanıma uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Van Valisi Zorluoğlu, gümrük sahasının tamamlanıncaya kadar oluşacak mağduriyetin önlenmesi konusunda Bakanlığın girişimlerini takip ettiklerini, aynı şekilde olası bir aksaklığa mahal verilmemesi konusunda gerekirse lokal çözümler üretilebileceğini ifade etti.

Görüşmede, her yıl katılım sağlanan fuarlar konusu da değerlendirilerek, Van’ın yurt içindeki fuarlardan ziyade yurt dışındaki fuarlarda tanıtımının sağlanmasının daha verimli olacağı konusunda görüş birliğine varıldı. İran’ın Tahran, Tebriz, Urumiye ve Erdebil şehirlerinde Van Tanıtım Günleri düzenlenmesi ile birlikte İran, Irak ve Azerbaycan gibi ülkelerde düzenlenecek fuarlara katılım sağlanması için çalışmaların başlatılması kararı alındı.