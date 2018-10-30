Başkan Türkmen, kaldırım çalışmaları inceledi

Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen kaldırım çalışmalarını inceledi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ve Fen İşleri Müdürlüğü görevli inşaat mühendisi Mustafa Kaplan ile birlikte Adnan Menderes Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde yapımı devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Türkmen; tespit ettiği aksaklıkların yüklenici firma tarafından biran önce giderilmesi konusunda talimat verdi.