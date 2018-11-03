Başkan Türkmenoğlu: "Bütün belediyelere talibiz"

Van İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Kadın Kolları MKYK Üyesi Esma Gölgül Özdemir, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimleri ile ilgili olarak belediye başkanlıkları için 5 Kasım 2018 ile 12 Kasım 2018 tarihleri arasında, belediye ve il genel meclisi üyelikleri için 5 Kasım 2018 ile 3 Aralık 2018 tarihleri arasında müracaatların alınacağını söyledi. Van'da tüm belediyelere talip olduklarını da sözlerine ekleyen Türkmenoğlu, "AK Parti Van İl Başkanlığı olarak tüm teşkilatlarımızla seçim hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Örgütlenmemizi ana kademeler, kadın ve gençlik kollarımızla tamamladık. Alan çalışmalarımıza hız veriyoruz. Bundan böyle haftanın 7 günü parti binalarımız açık olacak ve halkımızla entegrasyonu çok daha ileri seviyelere götüreceğiz. Değerli partililerim hep birlikte birbirimizin eksiklerini tamamlayarak Van'da AK Parti belediyeciliğini zirveye taşıyacağız. Buradan tüm Van halkına sesleniyorum. AK Parti olarak bütün belediyelere talibiz” dedi.

Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas'ın da birer konuşma yaptığı toplantı soru-cevap ile sona erdi.