Başkan Türkmenoğlu, gençlerle sahur yaptı

Yoğun geçen iftarlar ile birlikte sahur programlarına da ağırlık veren AK Parti Van İl Teşkilatı, 24 Haziran seçimleri çalışmalarına il ve ilçe gençlik kolları üyeleri ile düzenlenen sahur programıyla devam etti. İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun yanı sıra İl Seçim İşleri Başkanı Eyüp Acar, İl Gençlik Kolları Başkanı Kadir Özbilge ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin katılımları ile gerçekleşen ‘Gençlerle Sahur’ programına, gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Düzenlenen programda yapılan sahurun ardından İl Gençlik Kolları Başkanı Kadir Özbilge ve İl Seçim İşleri Başkanı Eyüp Acar birer selamlama konuşması yaparak, sahur programına katılım sağlayan İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’na teşekkür etti.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise; ülkenin ve vatandaşların kaderinin gençlerin elinde olduğunu belirterek, bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere çok büyük önem verdiğini ifade eden Başkan Türkmenoğlu, Türkiye’nin her yerinden olduğu gibi Van’da da gençlerin aday adaylığı hususunda partisine taleplerinin yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

AK Parti’nin gençler ile büyüyen ve Türkiye için çalışan bir parti olduğunu belirten Başkan Türkmenoğlu, buluşmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.