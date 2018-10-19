Başkan Türkmenoğlu, meclis üyeleriyle bir araya geldi

Parti binasında yapılan toplantıya, AK Partili 78 meclis üyesi katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Türkmenoğlu, meclis üyelerinin parti için önemine değindi. Kayyum atamaları ile birlikte görevden el çektirilen meclis üyelerinin parti çalışmalarında aktif rol üstlenmeleri gerektiğine de değinen Türkmenoğlu, “Belediye ve il genel meclis üyelerimiz, partimiz için önemli misyon taşımaktadırlar. Kayyum atamaları ile birlikte görevden el çektirilmelerine rağmen partimizin hizmetlerinin topluma aktarılmasında meclis üyelerimiz olan sizlere büyük görevler düşmektedir. Kentimize yapılan birçok hizmetin aslında görünmeyen kahramanları sizlersiniz. Sizler elbette üzerinize düşen sorumluluk bilincinde gereğini yerine getiriyorsunuz, ancak yerel seçimler öncesi bu faaliyetlerimizi daha da artırmalıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde, partimizin ilimizdeki yerini sağlıklı zemine taşımak için mücadelemizi en üst seviyede vermeliyiz” dedi.

Toplantıda, meclis üyeleri de söz alarak karşılaştıkları problemleri İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'na aktardı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı, dilek ve temennilerin ardından son buldu.