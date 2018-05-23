Başkan Türkmenoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

İl Seçim Koordinasyon Merkezinin düzenlediği programlar çerçevesinde her akşam farklı gruplarla bir araya gelen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Ramazan ayını dolu dolu geçiriyor. Son olarak Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerine bağlı mahalle muhtarları ile iftarda bir araya gelen Başkan Kayhan Türkmenoğlu’na, il yönetim kurulunun yanı sıra 3 merkez ilçe başkanı da eşlik etti.

İftar programında bir konuşma yapan Başkan Türkmenoğlu, muhtarla bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu vurguladı. Türkmenoğlu, ‘‘Önümüzde Türkiye için tarihi bir seçim var. Bu seçim asla normal bir genel seçim değildir. 95 yıllık cumhuriyet tarihinde parlamenter sistem bir köşeye bırakılacak. Bundan sonra Türkiye istikrarı, istikbali ve istiklalini yakalamak için başkanlık sistemi ile yönetilmesi şart olmuştur ve 24 Haziran’da bu sistem vuku bulacaktır. Bu süreçte siz muhtarlarımızla her daim hasbıhal edeceğiz. Köylerinize, mahallelerinize gelerek sizlerle iç içe olacağız. Bugün bu sofrada bizlerle olmanız büyük bir şereftir. Sizlerle Van’ın geleceğini konuşacağız. Tüm teşkilatımızla, milletvekillerimizle sizlerin dertleriyle hemhal olacağız. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. Bu dediklerimi de boş vaat partisi değil, hizmet partisi olarak, bugüne kadar verdiği vaatleri yerine getiren bir parti olarak yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

Okunan duaların ardından iftar programı sona erdi.