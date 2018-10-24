Başkan Türkmenoğlu, oda başkanlarıyla bir araya geldi

DoubleTree by Hilton Hotelde gerçekleşen toplantıda esnafa dair önemli sorunlar konuşuldu. Kapıköy Sınır Kapısının modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü söyleyen AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, tüccarların yanı sıra küçük esnafın da sınır ticareti yapabileceğini söyledi. Küçük esnafın sınır ticareti imkanını arttırmak istediklerini belirten Türkmenoğlu, “Hükümetimizin kararlı duruşuyla şehrimizde canlanma var. Şu an ki Türkiye'nin büyük tüccarları da bir zamanlar küçük esnaftı. İstiyoruz ki sadece büyük sermaye sahipleri değil küçük sermaye sahipleri de sınır ticaretine daha fazla dahil olsun. Van esnafı ve sanatkarı bizim için önemlidir. Biz de esnaf kültüründen gelen bir aileyiz, sizi en iyi ben anlarım. Van esnafımızın pazar payını arttırmak istiyoruz. Bu kapsamda Kapıköy Sınır Kapısında gümrükten muaf olmak üzere küçük esnafımızın ticaretini arttıracağız. Bunun için açık pazar kuracağız ve orada İranlılara bazı ürünler satılabilecek. Satılacak ürünlerin sayısını arttırmaya çalışacağız. Çaldıran Çilli ile Başkale Gelincik sınır kapısının da açılması için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, VAN ESOB Başkanı İsa Berge şahsında tüm oda başkanlarına teşekkür etti.

Van'ın esnaf ve sanatkarları olarak şehri ileriye taşıyacak lokomotif özelliğine sahip olduklarını belirten VAN ESOB Başkanı İsa Berge ise, önemli bir potansiyele sahip olduklarını söyledi. Çarşıda, pazarda, mahallede ve her köşe bucakta esnafların olduğunu hatırlatan VAN ESOB Başkanı Berge, “Ahilik kültürünün bir gereği olarak şehrimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız var. Yaklaşık 20 bin üyesi olan bir meslek kuruluşu olarak, Van'ın temel dinamikleri arasındayız. Ticari hayatın temel aktörleri olarak üyelerimizin refah düzeyini yükseltmek ve Van'ımızın daha iyi yerlere getirebilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'na güven duyuyoruz ve hükümetimizin yaptığı çalışmaları sevgi ile karşılıyoruz. VAN ESOB olarak her anlamda daha güçlü bir Türkiye için çalışan hükümetimizin yanında olacağız. Bizimle buluşan Başkan Türkmenoğlu'na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.