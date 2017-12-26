Başkan Türkmenoğlu Van’a geliyor

Dönem Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu Van’a geliyor.

20 Aralık Çarşamba günü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti genel merkezi tarafından Dönem Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van’a geliyor. Başkan Türkmenoğlu’nun 27 Aralık Çarşamba günü saat 13.00’de Van Ferit Melen Havalimanında teşkilat üyeleri ve vatandaşlar tarafından konvoy ile karşılanacağı ve il parti binası önünde bir konuşma yapması bekleniyor.

AK Parti Van İl Başkan Vekili Adnan Yörük; tüm halkı, STK temsilcilerini ve teşkilat üyelerini davet ederek, "Birliğimize, beraberliğimize büyük bir katkı sunacak olan il başkanımızla halkımızın buluşması öncesi kurduğumuz komisyonda bütün hazırlıklarımızı tamamladık. 27 Aralık Çarşamba günü saat 13.00’de Van Ferit Melen Havalimanında 23. Dönem Milletvekilimiz ve İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu’nu ve milletvekillerimizi karşılayarak konvoy ile il binamızın önüne geleceğiz. Başkanımız teşkilat üyelerimize ve halkımıza hitap edeceklerdir. Bu vesile ile tüm halkımızı İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu ve milletvekillerimiz ile buluşmaya davet ediyoruz" diye konuştu.