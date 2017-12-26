Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 13:36

Başkan Türkmenoğlu Van’a geliyor

AK Parti Van İl Başkanlığına atanan 23.

Başkan Türkmenoğlu Van’a geliyor

26 Aralık 2017 13:36

Dönem Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu Van’a geliyor.


20 Aralık Çarşamba günü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti genel merkezi tarafından Dönem Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van’a geliyor. Başkan Türkmenoğlu’nun 27 Aralık Çarşamba günü saat 13.00’de Van Ferit Melen Havalimanında teşkilat üyeleri ve vatandaşlar tarafından konvoy ile karşılanacağı ve il parti binası önünde bir konuşma yapması bekleniyor.


AK Parti Van İl Başkan Vekili Adnan Yörük; tüm halkı, STK temsilcilerini ve teşkilat üyelerini davet ederek, "Birliğimize, beraberliğimize büyük bir katkı sunacak olan il başkanımızla halkımızın buluşması öncesi kurduğumuz komisyonda bütün hazırlıklarımızı tamamladık. 27 Aralık Çarşamba günü saat 13.00’de Van Ferit Melen Havalimanında 23. Dönem Milletvekilimiz ve İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu’nu ve milletvekillerimizi karşılayarak konvoy ile il binamızın önüne geleceğiz. Başkanımız teşkilat üyelerimize ve halkımıza hitap edeceklerdir. Bu vesile ile tüm halkımızı İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu ve milletvekillerimiz ile buluşmaya davet ediyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Çarşamba
    Sisli
    9°C
  • Perşembe
    Sisli
    9°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç