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16 Temmuz 2018 15:37

Başkan Türkmenoğlu: “Yerel seçimlerde hedefimiz Vanlının gönlüne girmek”

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden ders çıkardıklarını belirterek, “Yerel seçimlerde hedefimiz Vanlının gönlüne girmektir” dedi.

Başkan Türkmenoğlu: “Yerel seçimlerde hedefimiz Vanlının gönlüne girmek”

16 Temmuz 2018 15:37


AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Başkan Vekili Abdullah Çalım ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Türkmenoğlu’nu İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz karşıladı. Türkmenoğlu, seçim sürecinde İHA, TGRT ve Türkiye Gazetesi’nin tarafsız yayın uygulaması nedeniyle İHA Van Bölge Müdürlüğü nezdinde bu 3 kuruluşa teşekkür ettiğini söyledi.


Seçim süresince yoğun bir tempoyla çalıştıklarını anımsatan Başkan Türkmenoğlu, “Türkiye’de 9 tane ilde milletvekili sayısını artırdık. Bu iller arasında Van da var. Van gibi bir şehirde milletvekili sayımızı artırdık. Özellik bundan sonraki süreçte bizim daha çok çalışmamız lazım. Bizim hedefimiz, alabildiğince yüksek bir oy oranı alıp Van’a yaptığımız hizmetin karşılığını almaktı. Gerçekten biz parti olarak cumhuriyet tarihi boyunca Van’a hizmet adına, büyük hizmetler getirdik. Türkiye’nin her yerinde aynı şey geçerli, ama bu şehirde saha çalışması yaptığımız zaman Başkale’nin en ücra köyüne dahi sıcak asfalt götürdük. Bu kayyumların vasıtasıyla oldu. Birçok mahallemizi parke taşına kavuşturduk ve birçok yerde çocuk parkı yaptık. Hizmette olabildiğinin en mükemmelini yapmaya çalıştık” dedi.


Seçimlerde Van’da daha iyi bir netice elde etmeyi beklediklerini dile getiren Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bu seçim sonuçlarından da bir ders çıkarmamız gerekiyor. Kırsal mahallelerde neden biz oy alamıyoruz? Önümüzdeki yerel seçimlerde nasıl bir plan yapmamız gerekiyor? Yerel seçimlerde hedefimiz Vanlının gönlüne girmektir. Yerel seçimlerde hizmet etmeye talibiz. Bu amaçla yola çıkacağız.”


İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, yapılan ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ettiğini ifade etti.




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