Başkan Türkmenoğlu’ndan ’Anneler Günü’ mesajı

AK Parti Van İl Başkanı ve aynı zamanda 23. Dönem Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında annelerin önemine değinen Başkan Türkmenoğlu, "Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca sevgi ile kucaklamalı, gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur etmemeliyiz. Çünkü gerçek sevgi ve merhameti görmek isteyenler, annelerimize bakmalıdır. Bu anlamlı günde öncelikle vefat eden tüm annelerimize Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan annelerimizin ve anne adaylarının günlerini kutluyor, ellerinden öpüyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.