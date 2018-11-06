Başkan Türkmenoğlu'ndan Bahçesaray ve Çatak'a ziyaret

Önümüzdeki 31 Mart 2019 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimler için AK Parti Van İl Başkanlığının hazırlık çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde mahalle başkanları ile birer toplantı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Bahçesaray ilçesine geçen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, burada ilçe ana kademe, gençlik ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri ile 20 mahalle başkanıyla bir araya geldi. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, ilçe ve çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Burada bir konuşma yapan Türkmenoğlu, partilerinin kurumsal kimliğine uygun şekilde örgütlenmeyi tamamlamak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu kapsamda mahalle başkanlarını aktif hale getireceklerini de sözlerine ekleyen Türkmenoğlu, "31 Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçim hazırlıklarımıza hız verdik. Ana kademe, kadın ve gençlik kollarındaki tüm eksiklerimizi tamamladık. Bu yapılarımızla seçime hazırız. Ayrıca partimizin omurgasını oluşturan mahalle başkanlarımızı da aktif hale getirdik. Mahallelerimizdeki sorun ve sıkıntıların partimiz adına ilk muhatabı ve çözümde söz sahibi mercii mahalle başkanlarımızdır. Biz de mahalle başkanlarımızın çalışmalarını yakinen takip edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli sorun ve sıkıntılar konuşuldu.

Daha sonra Bahçesaray sokaklarında dolaşan Türkmenoğlu, Eski Belediye Başkanı Naci Orhan'la da bir süre sohbet etti.

Daha sonra Çatak ilçesine geçen AK Parti heyeti, burada partililerle bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Çatak'ın AK Parti belediyeciliğine kavuşması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, Çatak'ı parti olarak çok önemsediklerini ve bu sebeple yoğun çaba içerisine girdiklerini söyledi. Toplam 33 mahalle başkanı ile tek tek konuşan ve görevlerinin önemine değinen Türkmenoğlu, sık sık ziyaret gerçekleştireceklerini de vurguladı.

İlçe Başkanı Babur, İl Başkanı Türkmenoğlu'na AK Parti işlemeli çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.